Эндокринолог Павлова: нерегулярная продолжительность сна влияет на развитие болезней мозга

По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, дя здоровья важно сохранять стабильно достаточную продолжительность сна, без его избытка иди дефицита в отдельные дни.Эндокринолог Павлова констатировала, что нерегулярная продолжительность сна влияет на развитие болезней мозга.«Нерегулярная продолжительность сна связана с развитием деменции», - заявила доктор медицинских наук, ссылаясь на проводившееся исследование.Ученые заключили, что сохранять активные здоровые функции мозга с возрастом помогает постоянное соблюдение одной продолжительность сна без перекосов, когда в какую-то ночь человек спит слишком мало, а в какую-то – чересчур много.«Неправильно сегодня спать 12 часов, завтра – 7, а послезавтра – 10».Такие колебания в продолжительности сна способствуют появлению когнитивных нарушений – так же как и низкое качество сна, его зыбкость, поверхностность. Доктор Павлова отметила, что пациенты с деменцией в 90% случаев начинают испытывать нарушения сна до возникновения симптомов, характеризующих данное заболевание мозга.«Рекомендуемая продолжительность сна – 7-8 часов, при этом ложиться лучше не позже 22:30», - поделилась эндокринолог.Что такое деменция? При данном заболевании постепенно происходит ухудшение когнитивных функций: памяти, логического мышления, способности ориентироваться во времени и в пространстве, а также узнавать людей и предметы. Кроме того, заболевшие люди страдают от спутанного сознания, проявлений злости, подозрительности, вспышек агрессии.Деменция чаще всего проявляется в разных формах повреждения мозговой ткани:Болезнь Альцгеймера. В ее случае человек подвергается постепенному ухудшению здоровья мозга на протяжении 7-10 лет. Данная патология развивается главным образом в пожилом возрасте.Сосудистая деменция. Ей бывает свойственна блокировка кровотока в мозговых сосудах, которая может вызываться в том числе инсультом из-за тромба в мозге либо кровоизлиянием в мозг. Но также в мозге могут блокироваться малые кровеносные сосуды – в этом случае состояние мозга будет ухудшаться постепенно.Деменция с тельцами Леви. Заболевание характеризуют колебания в мышлении, когда ясные мыслительные способности сменяются спутанным сознанием, галлюцинациями. У пациентов нередко наблюдаются симптомы, проявляющиеся при паркинсонизме – замедленность движений, мышечная ригидность тремор.

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