Для щитовидки и красивого лица: 7 причин стоять на голове

Узнайте, какую еще пользу приносит упражнение«Еще на голову встань!» — саркастически говорили нам в детстве, когда мы шалили и бесились. А между прочим, безо всякой иронии, это исключительно полезно для здоровья. Так что — да, еще на голову и встанем. И лучше каждый день с утра и на ночь глядя. И вот почему.Это поможет вашей коже сиятьПростая физика. Вставая на голову, мы обращаем вспять силу земного притяжения. А значит, кожа тоже повисает в противоположном направлении. Вместе с кровью к голове и лицу поступает максимум свежего кислорода — и мы начинаем сиять.Это может отсрочить выпадение волосВолосы могут начать сыпаться при нарушении кровообращения в луковицах. Стойка на голове эту проблему решает по причинам, описанным в предыдущем абзаце. Некоторые йоги даже утверждают, что регулярное стояние в ширшасане возвращает седым волосам их естественный цвет!Польза для щитовидной железы и гормоновСтойки на голове могут стимулировать и насыщать кровью гипофиз и гипоталамус. Эти железы жизненно важны для нашего благополучия и считаются главными железами, которые регулируют работу всех остальных желез в организме (щитовидной, шишковидной и надпочечников).Улучшает настроениеКогда надпочечники начинают работать в оптимальном режиме с помощью стойки на голове, нас посещают более позитивные мысли. Надпочечники отвечают за синтез гормонов в ответ на стресс, и их переутомление может привести к раздражительности, неспособности сосредоточиться, бессоннице, нервозности и даже депрессии.Помогает отводить жидкостьКогда вы находитесь в перевернутом положении, жидкость, скопившаяся в ногах, оттекает. Эта новость наверняка порадует всех любительниц пощеголять высокими каблуками (и страдающих от отеков и боли в ногах ближе к вечеру). А еще ширшасана помогает уменьшить возникновение и распространенность варикозного расширения вен. Оно обычно возникает из-за неправильной циркуляции крови, вызванной плохо работающими клапанами, и (как мы теперь знаем) стойка на голове — отличный способ улучшить кровообращение. И лимфоток.Способствует пищеварениюПеревернутые асаны помогают улучшить пищеварительный процесс и увеличить тепло тела. Кишечник стимулируется благодаря обратному действию силы тяжести, а толстая кишка может освободить застоявшуюся кровь. Понятное дело, что сразу после обеда на голову вставать не нужно… Причины объяснять никому же не надо?Укрепляет глубокие основные мышцыЧтобы просто встать на голову и удерживать стойку в течение хотя бы половины минуты, тренирующийся должен задействовать косые мышцы, прямую и поперечную мышцы живота. А это значит, в результате мы получим красивый подтянутый живот и сильную спину. Да и мышцы рук станут куда рельефнее.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки