Реабилитолог Цышкова: гриппу свойствен нейротоксикоз с резким нарушением самочувствия

Реабилитолог Оксана Цышкова рассказала, по какой клинической картине можно отличить грипп от заболевания другими сезонными ОРВИ.Почему так важно понимать, чем заболел человек: гриппом или иным ОРВИ? Отвечая на вопрос, реабилитолог Цышкова отметила, что простудные заболевания не требуют лечения – в их случае терапия сводится к облегчению возникающих недомоганий. Но грипп – другое дело.«Так называемые «простуды» вообще не требуют терапии или облегчаются только в контексте симптоматики: капли от насморка, спрей-анестетик от боли в горле и так далее. Грипп имеет большое количество осложнений, и его нужно обязательно лечить, если вы не прививаетесь», - заявила врач в интервью «Пятому каналу».Цыпкова подчеркнула, что важно уметь узнавать грипп и понимать, что это значительно более тяжелый случай, чем просто сезонная простуда. Указывая на его специфические проявления, реабилитолог уточнила, что гриппу свойствен нейротоксикоз с резким нарушением самочувствия. Как правило при этом человек испытывает головную, телесную боль.«Нейротоксикоз характеризуется неврологическими расстройствами. В их число входят нарушение терморегуляции, дыхательная недостаточность, сонливость и другие проявления, возникающие в зависимости от состояния здоровья больного», - поделилась медик.Цышкова добавила, что при заболевании гриппом также наблюдается быстрое значительное повышение температуры. Симптомы в виде насморка, отхождения мокроты или боли в горле при этом могут быть довольно мягкими или даже отсутствовать.В свою очередь эксперт посоветовала обращать внимание на то, возникает ли боль в области грудины. Этот болевой синдром может сохраняться несколько дней (у заболевшего также возможны приступы сухого кашля, проблемы с дыханием, одышка).«Кроме того, у человека, подхватившего грипп может развиться светобоязнь – это тоже признак нейротоксикоза, нейротропного действия вируса гриппа на организм», - дополнила реабилетолог.Грипп нельзя лечить самостоятельно. Цышкова обратила внимание на то, что в случае гриппа необходимо получать квалифицированную медицинскую помощь – домашнее самодеятельное лечение повышает риск опасных осложнений этого сложного и тяжелого заболевания.

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