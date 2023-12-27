Врач общей практики, кардиолог Александр Мясников: вареный картофель помогает избежать алкогольной интоксикации.Врач Мясников объяснил пользу вареного картофеля за новогодним столом с алкоголем. Известный российский медик заявил:«Чтобы замедлить процесс опьянения в новогоднюю ночь, закусывать спиртное следует вареным картофелем».Другим продуктом, помогающим не допустить возникновения сильного опьянения, является растительное масло. По словам Мясникова, ложка масла, съеденная перед застольем, будет препятствовать быстрому всасыванию алкоголя в кровь.Продукты, которые хорошо подходят для закуски к алкоголю:Домашние соленые овощи. Сочетаются с крепким спиртным.Квашеная капуста, лимон. В них много витамина C, который помогает организму лучше справляться с работой по расщеплению и выведению алкоголя.Вареное нежирное мясо и морепродукты.Черный горький шоколад. В этом продукте содержится много ниацина (витамин В3), помогающего обезвреживать и нейтрализовать алкогольные токсины.Правила, которые помогают избежать сильного опьянения в новогоднюю ночь.Алкоголь не следует употреблять натощак – только на сытый желудок.Пить алкогольные напитки нужно медленно, очень небольшими дозами, как бы смакуя.Не следует употреблять больше 50 мл крепких спиртных напитков за час.Не нужно смешивать разные виды алкоголя.Не нужно запивать спиртное газированными напитками.Во время застолья следует чаще вставать и двигаться.Пьющим людям нужно избегать курения.

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