ДИАРЕЯ: Что нужно и чего НЕ нужно есть

Следуйте этим советам относительно того, что нужно есть и пить, чтобы избежать осложнений от диареи и быстрее выздороветь...В то время как неудобные симптомы диареи, включая вздутие, спазмы в животе, жидкий или водянистый стул, а также частые позывы к опорожнению кишечника, как правило, кратковременны, ваше питание играет важную роль в скорейшем выздоровления от этой болезни.Рекомендации по питанию, которые помогут остановить диареюСледуйте этим советам относительно того, что нужно есть и пить, чтобы избежать осложнений от диареи и быстрее выздороветь:• Пейте много жидкости. Когда у вас диарея, то самая большая опасность — это обезвоживание, или потеря жидкости и основных электролитов. Чтобы избежать этого потенциально серьезного состояния, предлагаем лучшие варианты питья при диарее:Кокосовая водаБогатый минералами костный бульонЧистая водаОбычные врачи рекомендуют, как правило, спортивные напитки для борьбы с обезвоживанием, но в этих напитках зачастую содержится вредный кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и искусственные подсластители, которые могут усугубить диарею.• Ешьте понемногу, но часто. Плотные блюда после диареи увеличивают нагрузку на пищеварительную систему и желудку сложнее восстанавливаться для надлежащего переваривания пищи.• Будьте осторожны с тем, что вы едите или пьете. Приведенная ниже схема питания поможет вам понять, как еда и напитки могут повлиять на ваше состояние:Что есть после диареиКогда прекратится диарея, ваша задача — обеспечить организм питательными веществами, которые помогут улучшить восстановление.Это можно сделать, добавив в рацион такие полезные продукты:• ПробиотикиОни, как известно, способствуют здоровому пищеварению, а еще — помогают восполнить полезные бактерии в кишечнике, чтобы восстановить их оптимальный баланс. Молочная кислота в пробиотических продуктах, например, в ферментированных овощах, тоже помогает убивать вредные бактерии в животе.Д-р Аллан Уокер, профессор педиатрии Гарвардской медицинской школы и исследователь в научно-исследовательском центре иммунологии и биологии в больнице штата Массачусетс в Бостоне, рекомендует использовать пробиотики, так как они способствуют лечению инфекционной диареи у маленьких детей, особенно заболевание, вызванное ротавирусной инфекцией.• Продукты с умеренно выраженным вкусомКак правило, в первые 24 часа после возникновения диареи рекомендуется употреблять простые продукты.К ним относятся:вареный картофель,тосты,крендели,запеченая курица без кожи или жира.«Лучше всего есть более плотные продукты с умеренно выраженным вкусом, включая овсянку, бананы, обыкновенный рис и яблочное пюре», – говорит д-р Петер Хиггинс, доцент кафедры гастроэнтерологии отделения внутренней медицины в системе здравоохранения Мичиганского университета.Если у вас диарея, то осторожность в еде и питье поможет улучшить ваше самочувствие, но помните, что, когда состояние нормализуется, важно вводить обычные продукты постепенно, чтобы не перегружать пищеварительную систему.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки