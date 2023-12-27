Врач Тананакина нашла полезные заправки для праздничных салатов, нутрициолог Строков рассказал о запретных ингредиентах

Доктор Наталия Тананакина перечислила россиянам варианты безопасных соусов для заправки новогодних блюд.По словам эндокринолога, нарушить пользу от ингредиентов можно легко, добавив вредный покупной соус.Вместо жирного майонеза, в составе некоторых из которых есть усилители вкуса, холестерин и обилие сахара, лучше выбрать нежирный греческий йогурт или натуральные растительные масла, например, оливковое.«Альтернативы заправкам включают в себя сметану с низким содержанием жира или салатную заправку из оливкового масла, горчицы, лимонного сока, соли и уксуса. Также можно использовать соевый соус, уксус, лимон, горчицу, перец и другие специи в качестве заправки для салатов», – предложила доктор.Помимо оливкового, отлично подойдет кукурузное масло, кунжутное. Главное обратить внимание на состав, а также верно сочетать соусы и блюда."Заправка для салата, которую вы выберете для полива салата, может либо содержать много калорий, натрия, сахара и вредных жиров и может считаться нездоровой заправкой для салата, либо может быть более здоровым вариантом и поможет вам оставаться сытыми и удовлетворенными", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.При выборе заправок для салата, которые следует ограничить или избегать, диетологи рекомендуют учитывать следующие решающие факторы.Виды жировЗаправки, приготовленные на основе оливкового масла или масла авокадо, содержат больше мононенасыщенных жиров, которые, как было обнаружено, помогают снизить риск сердечных заболеваний."Заправки для салатов, в состав которых входят низкоолеиновые масла или растительные масла, содержат большое количество жирных кислот Омега-6 и с большей вероятностью окисляются и вызывают свободные радикалы, ведущие к воспалению".Насыщенные жиры часто встречаются в маслах, в основе которых лежат молочные продукты или сливки, что допустимо в умеренных количествах, но их следует ограничить до менее чем 10 % дневной нормы (ДВ) на порцию.Добавленный сахарСреднестатистический американец съедает 17 чайных ложек добавленного сахара в день, что более чем вдвое превышает норму, которую мы должны есть."Рекомендуется ограничить добавленный сахар до 10 % от дневной нормы калорий, то есть менее 50 граммов в день. Даже заправки, которые не кажутся «сладкими», могут содержать хитрый сахар".НатрийПорция заправки для салата небольшая, обычно около двух столовых ложек, и даже небольшое ее количество может содержать много натрия.Выбирая заправку для салата, ограничьте содержание натрия до уровня менее 10 % от дневной нормы, чтобы не есть слишком много, поскольку это связано с более высоким риском высокого кровяного давления, болезней сердца и инсульта.КалорииХотя заправка для салата полезна для придания салату энергии (в конце концов, мы хотим быть сытыми и довольными), некоторые заправки могут добавить 180 калорий или больше от небольшой порции в две столовые ложки, что упрощает процесс потребления калорий. добавьте ненужные, дополнительные калории в свой день.

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