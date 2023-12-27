Врач Чернышова: кашель редко нуждается в лечении, а лекарства от него могут вредить

Врач Екатерина Чернышова: кашель может быть симптомом широкого ряда нарушений, не только сезонных инфекций.

Кашель – это ответная реакция организма на раздражение, которому подвергаются дыхательные пути. Вызывать такое раздражение могут разные факторы, от аллергенов и слизи до опухолей. Врач Чернышова отметила в интервью, что многие люди, принимая лекарства от кашля, совершают общую ошибку – они лечат кашель, хотя бороться следует с тем, что его вызывает. Специалистка подчеркнула, что кашель редко нуждается в лечении, а лекарства от него могут вредить, поскольку устраняя кашель они не позволяют определить заболевание, из-за которого человек мог кашлять.

Какие проблемы со здоровьем вызывают кашель:

Воспаления;
Нарушения в работе ЖКТ с забросом содержимого желудка в дыхательные пути;
Патологии сердечно-сосудистой системы;
Психоэмоциональные нарушения;
Образования в полости носа и ротоглотки.

В тех случаях, когда кашель вызывается ОРВИ, активизирующих отделение мокроты, прием противокашлевых лекарств будет негативно влиять на очищение дыхательных путей от слизи.

«Останавливая кашель препаратами, мы рискуем замедлить выздоровление – дыхательные пути будут очищаться гораздо хуже», – поделилась Екатерина Чернышова с Тульской службой новостей.

Чернышова добавила, что после вирусных инфекций кашель может сохраняться на протяжении четырех недель, и это нормально, если его проявления становятся мягче и слабее.

С каким кашлем нужно обращаться к врачу?

С очень долгим. Если он продолжается дольше четырех недель без тенденции к ослаблению и тем более если вместе с ним наблюдаются другие болезненные симптомы.

С возникающим из-за пневмонии. Другие признаки пневмонии – ощущение одышки, тяжести в груди, боли в подреберье с правой или левой стороны.

С одновременным выделением крови. Если у кашляющего человека появляется кровавая мокрота или выделяется сгусток крови (пусть даже это случилось один раз).

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