Как выявить у человека алкоголизм во время новогодних праздников

Издание The Mirror опубликовало список признаков, по которым можно выявить у человека алкоголизм во время новогодних праздников.К этим признакам относятся:частое состояние алкогольного опьянения и постоянно ощутимый запах алкоголя;стремление прятать алкоголь в странных местах, например, в машине, в кустах или в гараже;употребление алкогольных напитков в перерывах между работой или рабочими встречами;потеря контроля над количеством употребляемого алкоголя;тревожность и раздражительность в трезвом состоянии;употребление алкоголя в утренние или обеденные часы;оправдание приема алкоголя домашними заботами, сложной работой или утомлением после проведения времени с детьми;избегание мероприятий или встреч, где алкоголь будет отсутствовать;невозможность вспомнить события или действия, которые происходили в то время, когда человек был под воздействием алкоголя.В Национальной службе здравоохранения Великобритании также отметили, что зачастую основной причиной несчастных случаев в новогодние праздники является злоупотребление алкоголем.

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