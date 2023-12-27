Новогодний стол для язвенников: что включить в меню, чтобы не случилось обострение

Опытные хозяйки уже начинают планировать меню к Новому году. К сожалению, многие традиционные блюда не подойдут для людей с больным желудком. Что приготовить на Новый год при гастрите — узнали у экспертов.Новогодние праздники — испытание организма даже для относительно здоровых людей. А для пациентов с хроническими заболеваниями это и вовсе серьезная угроза.«В повседневной жизни мы питаемся чаще всего несбалансированно. Перебираем насыщенных жирных кислот, которых слишком много в мясной и молочной продукции. Перебираем с добавленным сахаром: зачастую нормы потребления превышены в несколько раз. А вот ненасыщенных жиров, растительных белков и растительного питания в целом значительно недостает в рационе жителей России, — говорит диетолог Алексей Кабанов. — Как следствие — эпидемия сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, деменции. Эти заболевания не являются заразными, но масштабы бедствия уже указывают на эпидемию неинфекционных заболеваний, связанных с неправильным питанием».В длинные праздники придерживаться правильного питания еще сложнее. Тем более что в традиционном новогоднем меню изобилие мясных блюд и сладостей.«Переизбыток пищи с насыщенными жирами — мясной и молочной продукции — для язвенников может быть очень опасен, — говорит Алексей Кабанов. — Поэтому выбирайте для праздника рыбные блюда, овощные закуски и фруктовые десерты в ограниченном количестве, без цитрусовых и экзотических фруктов. Можно добавить в меню орехи в умеренном количестве».А вот острые блюда и алкоголь для язвенников под запретом.«При заболеваниях желудочно-кишечного тракта даже маленькая доза алкоголя — это яд, — говорит врач Яна Яновская. — Этанол раздражает слизистые оболочки, в первую очередь слизистую пищевода, желудка, что впоследствии может привести к раку».Сертифицированный клинический генетик-метаболист, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniPro«Постарайтесь не увлекаться цельнозерновыми злаками и листовыми салатами. Это сложно перевариваемые углеводы и грубая клетчатка, которая будет раздражать слизистую желудка и кишечника. Такие продукты должны быть в рационе, но в умеренном количестве», — предупреждает нутрициолог Светлана Перес де Монтес Ратхеринк.А вот острые, кислые, сильносоленые соусы и подливки эксперт даже пробовать не советует: все это раздражает ЖКТ.«Квашеные продукты обычно идут по переносимости, если очень хочется — немного можно, — говорит Светлана. — Но не надо накладывать себе целую тарелку квашеной капусты или кимчи: избыточное количество пребиотических и пробиотических штаммов, которые содержат такие продукты, плюс избыточный гистамин могут негативно отразиться на общем состоянии ЖКТ и привести к выходу из ремиссии или обострению симптоматики».В списке безопасных блюд, которые не навредят слизистой желудка, — овощные или фруктовые супы-пюре, тертые слоеные салаты, рулетики из творожных видов сыра и постной ветчины, яйца, заправленные рыбным салатом, тосты с различными видами мягких паштетов.«Очень хорошо, если на столе будут закуски и десерты, которые обволакивают слизистую. Например, пудинги или желе. Отлично подойдет неострый холодец или заливное», — советует нутрициолог.Кстати, позабытый всеми кисель тоже хорошо обволакивает желудок.Эксперт советует не переедать и всегда иметь на столе достаточное количество несладкой воды, можно даже газированной: это поможет сохранить баланс в еде. Кроме того, важно делать паузы между блюдами, давая организму время на переваривание.«При необходимости и по назначению доктора можно использовать ферменты для улучшения переваривания всего съеденного за новогодним столом», — говорит нутрициолог.

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