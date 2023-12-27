Шесть признаков того, что вы отравились горячительными напитками

Праздничный сезон, наполненный горячительными напитками и радостью встреч, чревато отравлением, предупреждает врачи больницы Priory Hospital в Бристоле. По их словам, перебор с горячительными на праздниках может иметь разрушительные последствия

Новый год мы чаще всего отмечаем с близкими и коллегами, и употребление горячительных часто становится неотъемлемой частью этих событий. Но избыточное употребление таких напитков может привести к опасным последствиям, включая отравление.

Доктора подчеркнули шесть тревожных признаков отравления горячительными напитками, на которые стоит обращать внимание:

Путаница и дезориентация:

Первыми признаками избыточного употребления горячительного являются путаница в мыслях, нечеткая речь и потеря координации.

Рвота:

За этими симптомами может последовать тошнота и рвота.

Гипотермия или гипервентиляция:

Отравление алкоголем может привести к снижению температуры тела (гипотермия) и учащенному, поверхностному дыханию (гипервентиляция).

Потеря сознания:

По мере увеличения дозы напитков можно потерять сознание.

Судороги:

В тяжелых случаях из-за воздействия горячительных напитков на мозг могут возникнуть судороги.

Медленное или нерегулярное дыхание:

Ваше дыхание может замедлиться, стать нерегулярным или даже временно прекратиться, что представляет опасность для жизни.

Серьезные симптомы, такие как потеря сознания, судороги или затрудненное дыхание, могут возникнуть внезапно и требуют срочной медицинской помощи без предварительного предупреждения.

Подводя итог, они призвали внимательно следить за этими признаками и, в случае их проявления, сразу обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать серьезных последствий от алкогольного отравления в праздничный период.

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