Шесть признаков того, что вы отравились горячительными напитками
Новый год мы чаще всего отмечаем с близкими и коллегами, и употребление горячительных часто становится неотъемлемой частью этих событий. Но избыточное употребление таких напитков может привести к опасным последствиям, включая отравление.
Доктора подчеркнули шесть тревожных признаков отравления горячительными напитками, на которые стоит обращать внимание:
Путаница и дезориентация:
Первыми признаками избыточного употребления горячительного являются путаница в мыслях, нечеткая речь и потеря координации.
Рвота:
За этими симптомами может последовать тошнота и рвота.
Гипотермия или гипервентиляция:
Отравление алкоголем может привести к снижению температуры тела (гипотермия) и учащенному, поверхностному дыханию (гипервентиляция).
Потеря сознания:
По мере увеличения дозы напитков можно потерять сознание.
Судороги:
В тяжелых случаях из-за воздействия горячительных напитков на мозг могут возникнуть судороги.
Медленное или нерегулярное дыхание:
Ваше дыхание может замедлиться, стать нерегулярным или даже временно прекратиться, что представляет опасность для жизни.
Серьезные симптомы, такие как потеря сознания, судороги или затрудненное дыхание, могут возникнуть внезапно и требуют срочной медицинской помощи без предварительного предупреждения.
Подводя итог, они призвали внимательно следить за этими признаками и, в случае их проявления, сразу обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать серьезных последствий от алкогольного отравления в праздничный период.
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