Врач Джервасио назвала 10 жирных продуктов, которые нельзя исключать при похудении, диетолог Лементина призвала есть чиа

Десять продуктов, которые помогут похудеть, были названы диетологом и тренером по спортивному питанию Кэтрин Джервасио.Авокадо способствует улучшению метаболизма. После его употребления чувство насыщения сохраняется длительное время. Орехи, содержащие полезные жиры, снижают вероятность ожирения. Скумбрия и лосось богаты Омега-3 жирными кислотами, которые полезны для сердца и помогают нормализовать вес. Оливковое масло устранит все воспаления, связанные с избыточным весом благодаря входящим в них антиоксидантам.Семена снижают желание перекусить, а также замедляют процесс всасывания питательных веществ. Сыр помогает поддерживать массу и надолго сохраняет чувство сытости. Полезен для организма также темный шоколад с долей содержания какао в 70-80%.Жирный йогурт, богатый белком, кальцием и пробиотиком. Продукт идеально подходит для снижения веса. Яйца помогают контролировать аппетит.Употребление жиров, чтобы похудеть: какая связь?"Хотя многие люди, сидящие на диете, рассматривают жиры как средство, сдерживающее потерю веса, исследования показали, что полезные жиры могут положительно влиять на потерю веса", - говорит врач-диетолог Юлия ЛементинаОбзор исследований 2016 года показал, что средиземноморская диета с высоким содержанием полезных для сердца жиров из рыбы, орехов и оливкового масла имеет более значительные долгосрочные преимущества для снижения веса, чем диета с низким содержанием жиров.Другой обзор исследований, проведенных в 2020 году, показал, что скандинавская диета с высоким содержанием полезных для сердца жиров из жирной рыбы и рапсового масла значительно снижает массу тела и процент жира в организме. В исследовании отмечается, что богатство скандинавской диеты жирами омега-3 и другими полиненасыщенными жирами может быть причиной результатов по снижению веса."Я бы дополнила список еще тремя продуктами - семенами льна, чиа и кокосом", - говорит Лементина.Семена льна и чиаСемена льна и семена чиа богаты жирами омега-3, клетчаткой и белком, а также содержат разумное количество тиамина, меди и железа. Оба семени уже давно изучены на предмет их пользы для сердца, снижения артериального давления и уровня холестерина. Выбирайте молотые семена льна, чтобы помочь организму усваивать питательные вещества."Добавляйте семена льна или семена чиа в заправки для салатов, смузи, горячие каши, блюда из яиц, смеси фрикаделек и выпечку".КокосВ кокосе много насыщенных жиров, но более половины из них приходится на лауриновую кислоту, уникальный триглицерид со средней длиной цепи, который борется с бактериями, улучшает показатели холестерина и увеличивает 24-часовой расход энергии в организме. людей на целых 5 процентов.

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