Врач Джервасио назвала 10 жирных продуктов, которые нельзя исключать при похудении, диетолог Лементина призвала есть чиа
Авокадо способствует улучшению метаболизма. После его употребления чувство насыщения сохраняется длительное время. Орехи, содержащие полезные жиры, снижают вероятность ожирения. Скумбрия и лосось богаты Омега-3 жирными кислотами, которые полезны для сердца и помогают нормализовать вес. Оливковое масло устранит все воспаления, связанные с избыточным весом благодаря входящим в них антиоксидантам.
Семена снижают желание перекусить, а также замедляют процесс всасывания питательных веществ. Сыр помогает поддерживать массу и надолго сохраняет чувство сытости. Полезен для организма также темный шоколад с долей содержания какао в 70-80%.
Жирный йогурт, богатый белком, кальцием и пробиотиком. Продукт идеально подходит для снижения веса. Яйца помогают контролировать аппетит.
Употребление жиров, чтобы похудеть: какая связь?
"Хотя многие люди, сидящие на диете, рассматривают жиры как средство, сдерживающее потерю веса, исследования показали, что полезные жиры могут положительно влиять на потерю веса", - говорит врач-диетолог Юлия Лементина
Обзор исследований 2016 года показал, что средиземноморская диета с высоким содержанием полезных для сердца жиров из рыбы, орехов и оливкового масла имеет более значительные долгосрочные преимущества для снижения веса, чем диета с низким содержанием жиров.
Другой обзор исследований, проведенных в 2020 году, показал, что скандинавская диета с высоким содержанием полезных для сердца жиров из жирной рыбы и рапсового масла значительно снижает массу тела и процент жира в организме. В исследовании отмечается, что богатство скандинавской диеты жирами омега-3 и другими полиненасыщенными жирами может быть причиной результатов по снижению веса.
"Я бы дополнила список еще тремя продуктами - семенами льна, чиа и кокосом", - говорит Лементина.
Семена льна и чиа
Семена льна и семена чиа богаты жирами омега-3, клетчаткой и белком, а также содержат разумное количество тиамина, меди и железа. Оба семени уже давно изучены на предмет их пользы для сердца, снижения артериального давления и уровня холестерина. Выбирайте молотые семена льна, чтобы помочь организму усваивать питательные вещества.
"Добавляйте семена льна или семена чиа в заправки для салатов, смузи, горячие каши, блюда из яиц, смеси фрикаделек и выпечку".
Кокос
В кокосе много насыщенных жиров, но более половины из них приходится на лауриновую кислоту, уникальный триглицерид со средней длиной цепи, который борется с бактериями, улучшает показатели холестерина и увеличивает 24-часовой расход энергии в организме. людей на целых 5 процентов.
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