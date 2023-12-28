Доктор Сахаров рассказал, как себя вести, чтобы пережить магнитные бури
Врач объяснил, что в группу риска во время магнитных бурь входят люди с болезнями сердца и сосудов, потому как эти явления влияют на кровообращения.
По этой причине, чтобы избежать негативного эффекта во время магнитных бурь, врач рекомендует за давлением, держать под рукой воду и лекарства, меньше переживать, избегать негативных эмоций и следить за рационом питания.
При этом нужно избегать паники и не накручивать себя, как только вы узнали о приближении бури. Если сильно переживать, самочувствие только ухудшится, а эмоциональное напряжение вырастит.
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