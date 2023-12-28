Гинеколог Волкова: витамин D входит в число самых важных для женщин после 40 лет

Гинеколог Екатерина Волкова рассказала о пяти витаминах, которые особенно важно получать в достатке женщинам после 40 лет.Гинеколог Волкова констатировала, что многие женщины в возрасте после 40 лет страдают от ухудшающих самочувствие состояний, спровоцированных нехваткой витаминов и микроэлементов.«Усталость, сонливость, бессилие, вялость…такое состояние может возникать по различным причинам, и одна из самых распространенных – это дефицит витаминов и минералов», - предупредила врач.Екатерина Волкова проинформировала о наиболее важных для женщин после 40 лет витаминах.Витамин D. Заслуженно входит в число самых важных для женщин после 40 лет. В этом возрасте для представительниц слабого пола становятся актуальными нарушения, связанные с изменением гормонального баланса в связи с приближающейся менопаузой. Данный витамин способствует их профилактике.«Витамин D помогает кальцию лучше усваиваться, отвечает за крепость костей, кроме того, защищает организм от развития сахарного диабета, а также риска инфаркта, псориаза, ожирения, аллергических реакций», - перечислила гинеколог Волкова.Витамин А. Его достаточное получение имеет большое значение для предотвращения раннего старения – при дефиците витамина А серьезно ухудшается состояние кожи и слизистых тканей, страдает репродуктивная система.Витамин Е. Он входит в число самых важных для женщин после 40 лет, поскольку задействуется в процессах выработки половых гормонов. Кроме того, достаток витамина Е важен для хорошего состояния кровеносных сосудов, кожи.Витамины комплекса В. Их нехватка негативно сказывается на одной из самых важных органов женского тела – щитовидной железе. Вдобавок, не получая достаточно витаминов группы В, женщины хуже переносят стресс, подвергаются депрессивным состояниям.Витамин С. Его главным источником являются свежие или ферментированные растительные продукты. Их недостаточное употребление ослабляет иммунную защиту женского организма, что повышает риск возникновения в нем воспалений.Гинеколог Волкова подчеркнула, что принимать витамины самодеятельно не следует. Прежде всего, их нехватка должны подтверждаться соответствующими анализами. На основании таких тестов прием витаминов должен назначаться медиком с оговоркой всех условий и нюансов.

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