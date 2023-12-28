Терапевт и гастроэнтеролог Полина Шубина: неподходящая температура еды и напитков может негативно влиять на самочувствие и провоцировать опасные нарушения в организме.Врач Шубина объяснила опасность употребления слишком горячей и холодной еды или напитков. Медик рассказала, что температура блюд и питья считается критически высокой, если она превышает показатель 60 градусов. Употребление настолько горячих напитков и еды серьезно повышает риск повреждения слизистой ткани пищеварительного тракта. Исследователями было установлено, что в его случае человек становится подвержен развитию рака пищевода.«Данные исследования подтвердили, что прием напитков с температурой более 60 градусов чаще чем два раза в день повышает вдвое риск развития онкологии пищевода. Это происходит потому, что высокая температура вызывает термический ожог слизистой, провоцирует воспаление», - поделилась врач Шубина с порталом «Доктор Питер».Специалистка добавила, что особенно опасно есть и пить горячее людям, уже имеющим хронические нарушения в состоянии органов ЖКТ (например, тем, кто склонен к частой изжоге, рефлюксу).Объясняя опасность употребления слишком холодной еды и напитков, врач предупредила, что оно вызывает мышечные спазмы. Последствием этого могут стать побочные явления со стороны желудка, а в некоторых случаях – сбои в работе сердца.«Холодная пища провоцирует сокращение мышц. Это может произойти и с сосудами, сердцем. Возможно обострение стенокардии – при этом будет ощущаться чувство давления и жгучей боли в грудной клетке», - сообщила Полина Шубина.Врач дополнила: есть и пить холодное прежде всего не должны люди с сосудистыми и сердечными нарушениями.

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