Эксперты рассказали, как лишний вес влияет на организм

Наличие лишнего веса свидетельствует о чрезмерном накоплении жировой клетчатки в подкожном слое и на внутренних органах. Основными причинами его возникновения являются переедание и низкая физическая активность. Лишние килограммы провоцируют развитие целого ряда заболеваний, а некоторые из них смертельно опасны для человека. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали специалисты ФНКЦ ФМБА России.Сердечно-сосудистые заболевания лидируют среди недугов, вызванных ожирением. С каждым лишним килограммом риск развития болезней сердца возрастает на 3%. Все чаще подобные заболевания встречаются у молодых людей младше 20 лет. Также из-за скопления жировых отложений на внутренних органах может развиться неалкогольная жировая болезнь желчного пузыря, которая становится причиной холецеостостеатоза – застоя желчи и стеатохолецистита – образования жировой ткани внутри печени.Кроме того, ожирение повышает частоту респираторных заболеваний. Это связано с затруднением дыхания. Также страдает опорно-двигательный аппарат, в том числе позвоночник и суставы. На фоне лишнего веса может возникнуть сахарный диабет и нарушиться гормональный фон организма. Из-за этого женщины испытывают проблемы с зачатием, сталкиваются с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) и дисфункцией щитовидной железы. А у мужчин ожирение может стать причиной бесплодия.«Чтобы предупредить появление лишнего веса, важно поддерживать физическую активность, соответствующую возрасту. Для этого подходят любые доступные методы: домашние тренировки, ходьба, посещение бассейна. Калорийность ежедневного рациона должна соответствовать росту, полу и особенностям труда. Если проблема избыточной массы тела выходит из-под контроля, важно вовремя обратиться к специалисту. Это позволит предотвратить развитие хронических заболеваний, опасных для здоровья и жизни», – рассказала врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России Татьяна Пелагеина.

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