Дерматолог Кондрахина: охлаждение кожи головы зимой может вести к выпадению волос

Дерматолог Ирина Кондрахина посоветовала россиянам не игнорировать зимой головные уборы, а также правильно подбирать шапки.Специалистка констатировала: в морозную погоду из-за сильного охлаждения может пострадать кожа головы.«Даже пяти минут без шапки на морозе достаточно для того, чтобы получить переохлаждение головы», - заявила Кондрахина агентству городских новостей «Москва».Медик объяснила, что в течение этого времени расположенные в коже головы волосяные луковицы успевают подвергнуться критическому для них охлаждению. Последствием такого воздействия может стать ухудшение качества волос и их выпадение.«Переохлаждение кожи головы приводит к спазму кровеносных сосудов: питание наших волос уменьшается, они становятся ломкими, возрастает риск их выпадения», - добавила Кондрахина.Эксперт подчеркнула: при морозе ниже пять градусов ношение шапки является обязательным, даже если стоит хорошая, мягкая и безветренная погода. Во время снега, дождя и ветра головной убор необходим и при небольшой плюсовой температуре воздуха.Неподходящая шапка тоже портит волосы. Шапка, которая очень плотно облегает голову, может нарушать кровообращение в области луковиц, и волосы тоже могут начать выпадать. Кроме того, из-за трения страдает поверхность волос, возникают ослабляющие их структуру повреждения, – особенно если шапка изготовлена из синтетических материалов.

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