Врач Калинкин назвал сонливость симптомом нескольких опасных болезней

Сомнолог Александр Калинкин рассказал, о каких опасных болезнях может свидетельствовать сонливость.Калинкин предупредил, что потребность в большом количестве сна может говорить об опасных заболеваниях. Например, она может указывать на сахарный диабет второго типа, развитие болезней сердца и сосудов, а также воспалительных процессов. Помимо этого, плохо высыпаются люди, у которых во сне могут происходить остановки дыхания.Однако сомнолог отметил, что сонливость и восполнение недостатка сна в выходные являются нормой, если в течение недели человек спит слишком мало. При этом врач порекомендовал не сбивать режим в праздники: высыпаться ночью, днем же заняться спортом, покататься на лыжах или коньках либо посетить экскурсию.В случае, если привычка спать днем закрепится во время новогодних выходных, избавиться от нее будет труднее. Рекомендации Калинкина

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