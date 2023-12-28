Нутрициологи объяснили, как и с чем есть орехи

Самые оптимальные и нежелательные сочетания орехов, от которых зависит, принесут ли сухие съедобные плоды или семена деревьев организму пользу или вред классифицировали ученые в области нутрициологии.По словам специалистов, включение в рацион питания орехов на регулярной основе благоприятно сказывается на умственных способностях, работе мозга и памяти людей возраста 60+.При этом очень важно избегать одновременного употребления кедровых орехов и фисташек, а также их комбинирования со сухофруктами и свежими фруктами. Кедровые орехи, благодаря высокой питательности следует сочетать с соусами, кашами, пастами и салатами.Кроме того, для активации полезных свойств орехов и семечек рекомендуется замочить их в воде на 3-4 часа. За это время молекулы фитиновой кислоты разрушатся, а орехи активизируются.Идеальным считается сочетание орехов с овощами, зеленью, листовыми салатами и сухофруктами. Среди свежих фруктов наиболее хорошо подойдут бананы, груши и яблоки.Врач-нутрициолог Котельницкий Никита рассказал рассказал о пользе кедровых орехов."Я советую добавлять кедровые орехи в салаты - вы получите двойную пользу", - говорит нутрициолог.Кедровые орехиКедровые орехи содержат много полезных жиров, в том числе омега-3 (которые помогают уменьшить воспаление) и омега-6 (которые помогают уменьшить хроническую боль). Также было обнаружено, что они помогают снизить уровень плохого холестерина у людей с высоким уровнем холестерина."Они богаты витамином Е и магнием, которые полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Кроме того, они обладают антиканцерогенными свойствами, которые предотвращают распространение раковых клеток по всему телу".Здоровье сердцаКедровые орехи полезны для сердца.Исследования показали, что увеличение потребления орехов приводит к снижению сердечно-сосудистых заболеваний, и кедровые орехи не являются исключением из этого правила. Пиноленовая кислота, содержащаяся в кедровых орехах, способствует повышению уровня хорошего холестерина и снижает количество плохого холестерина (ЛПНП)."Витамин К помогает образовывать сгустки крови, а витамин Е помогает производить эритроциты. Кедровые орехи также являются хорошим источником железа, необходимого для производства эритроцитов".Содержание сахара в кровиКедровые орехи — отличный способ улучшить уровень сахара в крови."Несколько исследований показали, что употребление кедровых орехов может помочь снизить уровень глюкозы в крови натощак и чувствительность к инсулину".Здоровье мозгаКедровые орехи — отличный источник полезных жиров, которые помогают поддерживать бесперебойную работу вашего мозга. Поскольку кедровые орехи содержат важные питательные вещества, такие как железо, они помогают предотвратить когнитивные заболевания, такие как болезни Альцгеймера и Паркинсона, улучшая приток крови к мозгу."Они также содержат витамин Е, который способствует здоровому функционированию клеток мозга и тела".

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