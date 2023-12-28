Какую пользу приносит нашей коже массаж сухой щеткой

Всё новое - это хорошо забытое старое. То, что сегодня называют модным термином "драйбрашинг", уходит корнями в древнюю практику аюрведы (гаршана) и включает массаж тела специальными щетками без использования масла или крема.Признанные сторонники исследуют его потенциальные преимущества, однако, существуют и противники, высказывающие осторожность относительно его применения.Основное воздействие массажа сухой щеткой связано с поверхностным слоем кожи. Щетинки помогают удалять ороговевшие клетки, способствуя очищению пор, что может привести к улучшению текстуры и сияния кожи. В аюрведе считается, что такой массаж способствует оттоку лимфы и может ускорить вывод токсинов из организма, хотя научные данные ограничены. Исследования показывают, что главный терапевтический эффект массажа сухой щеткой связан с обновлением и регенерацией кожи.Специалисты подчеркивают преимущества данной процедуры, такие как улучшение текстуры кожи, очищение пор, общая релаксация и стимуляция кровообращения. Кроме того, массаж способствует выработке коллагена и эластина, что положительно влияет на упругость кожи. Восстановление сияния и гладкости кожи, а также энергетический заряд также входят в число выгод процедуры.Однако важно учитывать, что эффективность массажа сухой щеткой может различаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма. При применении данной процедуры важно соблюдать осторожность и проконсультироваться со специалистом.

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