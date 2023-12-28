Врач Неронов назвал простой тест для определения возникшего опьянения

Врач Владимир Неронов: при опьянении снижается острота тактильных ощущений, обоняния и слуха.Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов напомнил, что многие люди в атмосфере праздника могут не осознавать, что уже подверглись опьянению, которое является внешним сигналом алкогольной интоксикации организма. Особая атмосфера, приподнятое настроение, разговоры, отвлечение внимания на телевизор и телефон – многое в новогоднюю ночь может поспособствовать тому, что человек перебирает со спиртным, не замечая этого.Врач Неронов назвал простой тест для определения возникшего у человека опьянения – ему нужно потрогать рукой собственные волосы.«Можно провести ладонью по волосам. Как только человек перестает ощущать кожей ладони волосы – значит, наступила стадия опьянения», - заявил Неронов РИАМО.Что еще указывает на опьянение:Снижение слуха: человек может начать то и дело переспрашивать своего собеседника.Ухудшение обоняния: человек не ощущает запахов закусок, употребляемых под рюмочку.«Дальше уже идет по нарастающей: ослабевание зрения, потеря координации», - добавил врач.Перечисленные признаки опьянения являются сигналом того, что с выпивкой пора остановиться, взять паузу. Опьяневшего человека не стоит упускать из виду – при ухудшении состояния ему может понадобиться помочь медиков.Как помочь сильно опьяневшему человеку?Если он в сознании, можно попытаться вызвать рвоту искусственно, чтобы из организма вышел алкоголь, не успевший всосаться. Для этого, например, можно дать человеку выпить побольше теплой воды или воды с солью..Если человек в полуобморочном состоянии, его кожа побледнела, дыхание кажется ненормальным и прерывистым, – необходимо вызвать скорую помощь.До приезда медиков можно уложить сильно опьяневшего человека на бок, чтобы предотвратить риск несчастного случая при рвоте. Кроме того, нужно следить за его дыханием, пульсом. В случае остановки дыхания может потребоваться непрямой массаж сердца.

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