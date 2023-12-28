Пробуждение по будильнику увеличивает риск развития инсульта и инфаркта

Учёные из Университета Вирджинии пришли к выводу о том, что пробуждение по будильнику значительно увеличивает риск инсульта, инфаркта, а также развития сердечно-сосудистых заболеваний.Исследователи наблюдали за 32 участниками эксперимента, которые в течение двух дней носили умные часы, измеряющие давление. В первый день эксперимента они проснулись самостоятельно, без каких-либо звуков от будильника, а во второй день наблюдаемые проснулись от звонка будильника.Оказалось, что из-за резкого звука, который будит человека, происходит скачок кровяного давления. Вместе с этим участники эксперимента отметили, что их общее самочувствие после пробуждения от будильника на порядок хуже, чем когда у них есть возможность проснуться естественным путём. Таким образом, учёные пришли к выводу, что будильник — изобретение полезное, но вредное для здоровья, поэтому пользоваться им стоит как можно реже.

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