Гинеколог Волкова нашла 5 витаминов, необходимых женщинам после 40 лет

Женский доктор Екатерина Волкова рассказала россиянкам, какие витамины и микроэлементы требуются организму после преодоления возрастного рубежа в 40 лет.Реалии таковы, что возрастные изменения могут негативным образом сказываться на состоянии здоровья и общем самочувствии, а потому необходимо оказывать поддержку собственному организму.Внимание, в первую очередь, необходимо обратить на витамин D, дефицит которого особо остро ощущается в осенне-зимний период. Однако заниматься самолечением не стоит, лучше сначала сдать анализ крови и узнать у терапевта, чего именно не хватает организму.Далее – витамины А и Е, поддерживающие здоровье кожи и репродуктивной системы. Витамины группы В помогут клеткам головного мозга, нервной системе, предупредят возможные депрессивные расстройства и тревожность. Витамин С укрепит иммунитет, наполнит организм антиоксидантами для профилактики рака.Врач-гинеколог Елизавета Комарова рассказала специально для МедикФорум, почему женщинам также стоит добавить в свой рацион продукты с кальцием, магнием и пробиотиками.Магний"Он помогает вашему организму вырабатывать белок и кости, а также поддерживает стабильный уровень сахара в крови. Вы можете получить его из орехов, семян и листовой зелени. Но возрастные люди, как правило, едят меньше", - говорит Комарова.Кроме того, они с большей вероятностью будут иметь хронические заболевания или принимать множество лекарств, а и то, и другое может привести к нехватке магния.ПробиотикиЭти «дружественные» бактерии полезны для кишечника. Вы получаете их из ферментированных продуктов, таких как йогурт или квашеная капуста, или из пищевых добавок."Они могут помочь при проблемах с пищеварением, таких как диарея или синдром раздраженного кишечника, и даже защитить от аллергии. Пробиотики, вероятно, безопасны, если вы здоровы".Но сначала поговорите со своим врачом, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем или ослабленная иммунная система.Омега-3Эти жирные кислоты называются «незаменимыми», потому что ваш организм не может их вырабатывать. Они важны для ваших глаз, мозга и сперматозоидов. Они также могут помочь защитить от возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, артрит и дегенерация желтого пятна, которые могут вызвать слепоту."Если ваш врач не говорит иного, лучше всего получать омега-3 из таких продуктов, как жирная рыба, грецкие орехи, рапсовое масло или льняное семя".КальцийС возрастом вы можете начать терять больше этого минерала, чем усваиваете. Это может привести к более легкому разрушению костей (остеопороз), особенно у женщин после менопаузы. Кальций помогает вашим мышцам, нервам, клеткам и кровеносным сосудам работать правильно. Большую его часть вы получаете из костей, которые получают его с пищей."Женщины старше 40 и мужчины старше 60 должны получать примерно на 20% больше, чем другие взрослые. Молоко, йогурт и сыр являются хорошими источниками".

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