Врач Прокопенко объяснила, по каким признакам отличить настоящую бессонницу

Бессонница — самостоятельная норма нарушения сна, а не только симптом других заболеваний. Это стойкое расстройство сна и бодрствования, которое возникает, несмотря на достаточную возможность сна, рассказала врач-эндокринолог «ИНВИТРО» Елена Прокопенко.— Бессонница приводит к нарушениям дневного самочувствия и поведения, снижает качество жизни. При отсутствии лечения может иметь серьезные отрицательные физические и психологические последствия для человека, нарушить практически все сферы жизни (физическую, интеллектуальную, социальную), — объяснила медик.Эксперт считает, что, несмотря на то что бессонница распространенное самостоятельное состояние, часто ее путают с нарушением сна, которое может возникнуть по другим причинам: от поведенческих привычек — использования смартфона и прокрастинации перед сном, до хронических болей, изжоги, ночных мочеиспусканий, приводящих к пробуждению.Возможны и другие виды нарушений сна: апноэ во сне, расстройства суточного ритма сна — бодрствования, синдром беспокойных ног. Прокопенко добавила, что для бессонницы характерны не только проблемы с засыпанием и сохранением сна, но и пробуждение раньше, чем хотелось бы.К самым частым дневным жалобам, по мнению врача, относят сонливость и утомляемость. Оба симптома похожи, однако сонливость не является обязательным свойством современной модели бессонницы.— В результате плохого сна ночью днем возникают сложности с концентрацией внимания и проблемы с памятью, на этом фоне появляется склонность к ошибкам. Человек может стать капризным и раздражительным, испытывать упадок сил и терять мотивацию во всех сферах жизни. Могут появиться и гиперактивность и импульсивность, агрессия в поведении, — подчеркнула врач.Она отметила, что глобализация и напряженный образ жизни провоцирует появление поколения, страдающего бессонницей. У ее хронической формы существуют несколько факторов риска, в том числе гендерные и генетические.Прокопенко подчеркнула, что предрасположенность к бессоннице вместе с провоцирующими факторами (стресс, злоупотребление психоактивными веществами) может привести к преодолению порога бессонницы. Врач рассказала, что неверные стратегии, например, слишком долгое пребывание в постели после пробуждения или длительный дневной сон сохраняют и еще больше усугубляют нарушение сна.— Бессонница является распространенной проблемой у людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Любое травмирующее событие в жизни может привести к развитию стрессовых ночных кошмаров и бессонницы, — заключила медик в беседе с «Газетой.RU».Невролог-сомнолог из медицинского центра «Атлас» Елена Царева рассказала о том, какие продукты и блюда могут помочь достичь глубокого и спокойного сна, а также избежать бессонницы.

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