Врач Белоусов: противостоять отравлению алкоголем помогут продукты с витаминами группы B

По словам врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова, богатая витаминами группы B говядина является одним из продуктов, защищающих организм от отравления алкоголем.В преддверии новогодних ужинов врач Белоусов сообщил: употребление некоторых продуктов помогает противостоять отравлению алкоголем. В частности, с этой задачей хорошо справляются продукты с витаминами группы B, пояснил эксперт.«Богатая цинком и витаминами группы B еда может снизить риск отравления алкоголем. К таким продуктам относятся: говядина, печень, морские продукты, например, устрицы, моллюски, сельдь и пшеничные зародыши, а также морковь, горох, лук, шпинат и орехи», – перечислил Евгений Белоусов РИАМО.Специалист подчеркнул, что в первую очередь отравление алкоголем становится следствием его употребления большими порциями или частого приема.«Если употребления алкоголя не избежать, старайтесь пить не более двух напитков в течение одного мероприятия и употребляйте алкоголь маленькими глотками», - поделился медик.Белоусов добавил, что правильнее пить «чистые» алкогольные напитки, алкогольных коктейлей следует избегать. Что важно: спиртное не должно употребляться на пустой желудок.Сколько алкоголя можно выпить без вреда для здоровья? За час печень способна переработать 20 граммов этилового спирта – это 150 миллилитров шампанского или 20 граммов водки.Что также нужно пить за новогодним столом? Людям, употребляющим алкоголь, следует также пить чистую воду (можно минеральную без газа). В идеале каждую порцию спиртного нужно запивать порцией воды. Врач Белоусов отметил, что в течение праздничного вечера следует пить напитки, не содержащие сахара и газа.«Полезно выпивать неалкогольные напитки между алкогольными – это позволяет снизить общее количество выпитого алкоголя», - заявил он.

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