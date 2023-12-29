Гоните мужа из кровати! Ученые обнаружили неожиданную причину бессонницы

Вы правильно питаетесь, соблюдаете режим дня, очень устаете, но при этом все равно страдаете от бессонницы? Вероятно, разгадка проста, хотя она и не совсем очевидна, говорят исследователи.Если человек страдает от бессонницы, то весь день будет насмарку: настроения нет, работа буквально валится из рук, появляются головные боли и апатия. Чтобы избавиться от этой проблемы, врачи рекомендуют наладить режим дня. Старайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время, вечером не есть жирной и тяжелой пищи, следите, также, чтобы в спальне было темно и прохладно.Согласно исследованию ученых из Мичиганского университета, у бессонницы есть одна причина, о которой мало кому известно: это совместный сон. Да, именно наличие человека рядом может мешать мозгу отключиться.Исследователи провели эксперимент на мышах. Они заметили, что перед сном грызуны ищут физического контакта: они стараются укладываться спать вместе, плотно прижимаясь друг к другу. Это в очередной раз доказывает, что физический контакт необходим всем живым существам, включая человека.Однако именно совместный сон, особенно объятия, могут мешать побороть бессонницу. Партнер во сне двигается, это вызывает беспокойство, несмотря на радость прикосновений, может стать жарко или холодно, ощущается нехватка личного пространства. Все это провоцирует проблемы со сном.Еще один интересный вывод: мыши были готовы пожертвовать своим сном в одиночестве, даже если они постоянно просыпались по ночам из-за суеты сородичей. Это показывает, насколько важен физический контакт и ощущение тепла рядом, наравне с базовым инстинктом, таким как сон.Ученые также заметили, что у живых существ, которые спят рядом, синхронизируются фазы сна. Они одновременно засыпают и просыпаются, могут даже начать синхронно двигаться, чтобы адаптироваться в создавшейся ситуации. И все это ради физического контакта, который дает ощущение защищенности и спокойствия.Про сон с домашними животнымиБольшинство наших домашних питомцев так и норовят запрыгнуть на кровать, когда вы ложитесь спать. Собаки могут тихонько скулить возле постели, пытаться как бы невзначай поставить лапы на матрас, а потом, невинно помахивая хвостом и прижав уши, удобно устроиться рядом с хозяином.

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