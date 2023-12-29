Врач Кузина назвала сочетания продуктов, которые добавят килограммов
Нутрициолог Екатерина Кузина рассказывает aif.ru, от каких пищевых сочетаний лучше отказаться и почему.
Яйца и бекон
Казалось бы, это сочетание — уже практически классическое, особенно для завтраков. Однако с точки зрения здорового питания яйца с беконом — не лучший выбор, поскольку в таком блюде слишком большое количество животного белка, что повышает холестерин в крови.
Хлопья с апельсиновым соком
Еще одно классическое вроде бы сочетание, которое подают во всех отелях мира. Увы и ах, лучше от такого завтрака отказаться, чтобы не получить проблем с желудком. Апельсиновый сок снижает активность ферментов, которые расщепляют углеводы.
Картофель с мясом
Такое сочетание тоже, к сожалению, не очень подходит для нашего желудка. Чтобы расщепить белок (мясо), пищеварительная система выделяет фермент пепсин и соляную кислоту, а для переваривания углеводов (это уже картофель) — амилазу слюны и альфа-амилазу поджелудочной железы. Слишком различные ферменты «тормозят» работу желудка.
Также врач-нутрициолог против таких сочетаний как: пицца с газировкой, бургер с картошкой фри, алкоголь со сладостями.
Врач-гатроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум дополнила список еще тремя негативными сочетаниями.
Фрукты и йогурт
"Фрукты полезнее всего, если их есть отдельно. При смешивании с другими продуктами, такими как йогурт, он может вызвать кислое и неперевариваемое ощущение в желудке", - говорит Алисова.
Если вы хотите придать йогурту сладость, попробуйте добавить корицу, поскольку она полезна для сердца, снижает уровень холестерина и может облегчить боль в горле. Он также может облегчить симптомы ИМВП у женщин.
"Если у вас возникли проблемы с пищеварением после еды, попробуйте смешать четвертую чашку йогурта с 2 щепотками имбиря и порошка тмина в 1 стакане воды".
Молоко и апельсиновый сок
"Употребление на завтрак молока и апельсинового сока может вызвать расстройство желудка, поскольку в апельсинах содержатся кислоты, которые могут свертывать молоко, делая его похожим на творожную массу".
Этот дискомфорт может длиться от 2 до 6 часов, в зависимости от уровня кислоты.
Это также может привести к вздутию живота, потому что молоко переваривается дольше, а смешивание его с цитрусовыми, например апельсинами, может затвердеть молоко, что приведет к изжоге.
Нежирная заправка
Кажется, что нежирная заправка для салата полезна, но есть несколько причин, по которым эта комбинация продуктов на самом деле не очень хороша. Во-первых, дипломированный врач объяснила на своем веб-сайте, что обезжиренные заправки (и соусы) вредных искусственных компонентов.
И если вы посмотрите на этикетки, она не ошиблась.
«Я доверяю настоящим сливкам больше, чем частично гидрогенизированному соевому маслу, монодиглицеридам, каррагинану, ксантановой камеди, гуаровой камеди и кукурузному сиропу».
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