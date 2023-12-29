Врач Кузина назвала сочетания продуктов, которые добавят килограммов

Многие привычные блюда, которые подают буквально в каждом ресторане, а их рецепты знали еще наши бабушки и прабабушки, на самом деле не очень полезны для организма.Нутрициолог Екатерина Кузина рассказывает aif.ru, от каких пищевых сочетаний лучше отказаться и почему.Яйца и беконКазалось бы, это сочетание — уже практически классическое, особенно для завтраков. Однако с точки зрения здорового питания яйца с беконом — не лучший выбор, поскольку в таком блюде слишком большое количество животного белка, что повышает холестерин в крови.Хлопья с апельсиновым сокомЕще одно классическое вроде бы сочетание, которое подают во всех отелях мира. Увы и ах, лучше от такого завтрака отказаться, чтобы не получить проблем с желудком. Апельсиновый сок снижает активность ферментов, которые расщепляют углеводы.Картофель с мясомТакое сочетание тоже, к сожалению, не очень подходит для нашего желудка. Чтобы расщепить белок (мясо), пищеварительная система выделяет фермент пепсин и соляную кислоту, а для переваривания углеводов (это уже картофель) — амилазу слюны и альфа-амилазу поджелудочной железы. Слишком различные ферменты «тормозят» работу желудка.Также врач-нутрициолог против таких сочетаний как: пицца с газировкой, бургер с картошкой фри, алкоголь со сладостями.Врач-гатроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум дополнила список еще тремя негативными сочетаниями.Фрукты и йогурт"Фрукты полезнее всего, если их есть отдельно. При смешивании с другими продуктами, такими как йогурт, он может вызвать кислое и неперевариваемое ощущение в желудке", - говорит Алисова.Если вы хотите придать йогурту сладость, попробуйте добавить корицу, поскольку она полезна для сердца, снижает уровень холестерина и может облегчить боль в горле. Он также может облегчить симптомы ИМВП у женщин."Если у вас возникли проблемы с пищеварением после еды, попробуйте смешать четвертую чашку йогурта с 2 щепотками имбиря и порошка тмина в 1 стакане воды".Молоко и апельсиновый сок"Употребление на завтрак молока и апельсинового сока может вызвать расстройство желудка, поскольку в апельсинах содержатся кислоты, которые могут свертывать молоко, делая его похожим на творожную массу".Этот дискомфорт может длиться от 2 до 6 часов, в зависимости от уровня кислоты.Это также может привести к вздутию живота, потому что молоко переваривается дольше, а смешивание его с цитрусовыми, например апельсинами, может затвердеть молоко, что приведет к изжоге.Нежирная заправкаКажется, что нежирная заправка для салата полезна, но есть несколько причин, по которым эта комбинация продуктов на самом деле не очень хороша. Во-первых, дипломированный врач объяснила на своем веб-сайте, что обезжиренные заправки (и соусы) вредных искусственных компонентов.И если вы посмотрите на этикетки, она не ошиблась.«Я доверяю настоящим сливкам больше, чем частично гидрогенизированному соевому маслу, монодиглицеридам, каррагинану, ксантановой камеди, гуаровой камеди и кукурузному сиропу».

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