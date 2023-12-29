Так есть нельзя: 3 опасных сочетания продуктов на новогоднем столе

Новогодний стол традиционно перенасыщен различными блюдами. Узнали у диетолога, какие блюда нельзя есть одновременно — это очень вредно.Больше блюд — не значит лучше, говорят диетологи о праздничном ужине. Чтобы 1 января вы не страдали от вздутия живота и других проблем с пищеварением, эксперты советуют исключить из новогоднего меню эти опасные сочетания продуктов.Два продукта и более с высоким содержанием белка«Любое мясо мы употребляем в излишнем количестве. В связи с этим перебираем в рационе питания насыщенных жиров, — говорит диетолог Алексей Кабанов. — Из-за этого растет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. А когда на столе мы видим салат из нескольких видов мяса, это просто удар насыщенными жирами по нашему организму».Кроме того, переварить такой мясной набор будет достаточно сложно. Поэтому эксперт советует делать салаты из одного вида мяса и в целом стараться не перегружать свой рацион во время новогодних праздников мясными продуктами.И это касается не только салатов. Врачи в принципе не советуют выкладывать на стол больше одного вида мяса. И особенно стоит избегать сочетания мяса и морепродуктов, например креветок. Такая комбинация потребует больше времени на переваривание и может привести к расстройству желудка или другим проблемам с пищеварением.Кроме того, сильно замедляют переработку белка фрукты. Поэтому между мясными блюдами и фруктовой тарелкой лучше сделать большой перерыв.Алкоголь и сладости«Многие любят запивать алкоголь сладкими газированными напитками. Такое сочетание — просто кошмар для вашей печени и серьезный риск диабета, — говорит Алексей Кабанов. — Мало того, что сам по себе добавленный сахар — это очень серьезная проблема, мы потребляем ежедневно сахара в несколько раз больше нормы, так еще и алкоголь сильно вредит организму».Поэтому, если вы решили выпить спиртного на Новый год, диетолог советует полностью отказаться от сладких напитков.Кроме того, не стоит закусывать алкоголь конфетами, тортами и другими сладостями. Это не только большая нагрузка на печень и поджелудочную железу, но и более тяжелое похмелье, так как сахар замедляет переработку этанола в организме.Смешивание более трех различных блюд за вечер«Тут уже не важно, что и с чем. Главная проблема, что три и более полноценных блюда, съеденные за вечер, — это немалая нагрузка для пищеварения, — говорит Алексей Кабанов. — Поэтому лучше заранее спланировать, что вы будете есть, а не набрасываться на все блюда, чтобы попробовать каждое.Будьте аккуратнее ради вашего организма. Разделите дегустацию и приготовление различных блюд на все дни новогодних праздников».

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