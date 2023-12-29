Парикмахер раскрыл правильные способы мытья головы

Парикмахер и владелец салона The Second Floor Salon, расположенный в Нью-Йорке, США, Рожерио Кавальканте раскрыл правильные способы мытья головы.По его словам, грязные волосы — это отличная среда для размножения бактерий и грибков. В связи с этим он посоветовал прибегать к процедуре регулярно, но не каждый день. Кроме того, эксперт призвал использовать только теплую воду, предварительно расчесав пряди. При этом в процессе необходимо нанести небольшое количество шампуня на ладони, растерев его в руках, и нежно помассировать подушечками пальцами каждый участок головы.После этого Кавальканте назвал несколько важных правил по применению кондиционера.«Если у вас тонкие пряди, то наносите кондиционер от середины волос до концов. Если вы являетесь обладательницей роскошных кудрей, то средство можно использовать по всей длине ваших волос», — объяснил он.В сушке волос специалист порекомендовал использовать полотенце из микрофибры.«Такой материал предотвратит сечение концов и устранит излишнюю пушистость», — заключил собеседник издания.Ранее врач-трихолог Галина Русакова перечислила россиянам способы сохранить качество волос зимой. В первую очередь доктор призвала интенсивно увлажнять пряди с помощью бальзамов и масок. Также доктор порекомендовала не выходить на улицу с распущенными волосами, поскольку в таком состоянии они быстрее теряют влагу и становятся тусклыми и ломкими.

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