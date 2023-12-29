Врач Шевчук: елки могут быть опрысканы веществами, вызывающими аллергию

Врач Наталья Шевчук предупреждает: новогодние праздники могут быть омрачены неожиданно возникающими аллергическими реакциями.В Новый год человеческий организм может подвергнуться воздействию аллергенов. Врач Шевчук сообщила в интервью, что появление неприятных симптомов аллергии часто провоцируют хвойные деревья. В частности, елки могут быть опрысканы веществами, вызывающими у людей аллергические проявления – насморк, кожный зуд, слезоточивость, чихание и т.д.«Причиной становится мелкая пыльца, достаточно много аллергенов содержится в смоле и эфирных маслах, выделяемых ароматными деревьями. Помимо этого, аллергия может быть вызвана специальными веществами, которыми опрыскивают деревья: для борьбы с вредителями, предотвращения опадания хвои, уменьшения опасности возгорания и так далее», - поделилась Шечук с Общественной службой новостей.Что касается искусственных елок, медик заметила: некачественный пластик, из которого могут быть изготовлены разные новогодние атрибуты, тоже способен негативно влиять на организм и быть аллергеном. Также специалистка обратила внимание на то, что часто искусственные елки хранятся где-нибудь в отдаленных темных местах жилья, на антресолях. За время хранения они покрываются пылью, в которой могут находиться потенциально вредные, аллергенные компоненты или пылевые клещи. Доставая такую елку и пытаясь ее очистить перед установкой, люди рискуют заполонить свой дом нежелательными или опасными мельчайшими веществами, которые могут долго циркулировать в воздухе жилища.Что еще может стать причиной аллергии в Новый год?Куриные яйца и куриное мясо;Морепродукты, рыба, икра;Цитрусы;Ягоды;Экзотические фрукты;Арахис;Орехи;Сладости с шоколадом и какао, кокосовым молоком или стружкой.Как понять, что вы страдаете от аллергии? Зимой симптомы аллергических реакций организма легко спутать с простудными состояниями. Насморк, чихание, кашель, атопический дерматит, сыпь на коже – все это может возникать из-за чувствительности к каким-то веществам. Такая чувствительность организма может неожиданно «проснуться» даже у тех, кто не является аллергиком, не страдал раньше от аллергических синдромов. С возрастом риск того, что организм может проявлять аллергические реакции при контакте с какими-то веществами в пище или окружающей среде, становится более существенным.Понять, страдаете вы из-за пылевых клещей или какого-то другого аллергена можно, обратившись к врачу и сдав необходимые анализы.

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