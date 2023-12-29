Жиры и холестерин
Холестерин - это естественный жирный спирт, из которого состоят мембраны наших клеток. Он как бы замазывает микротрещины в кровеносных сосудах и капиллярах, оберегая их от кровоизлияния.
Что полезно знать о жирах и холестерине
Вред углеводов и жиров
При повышении показателя углеводов, когда соединяются молекулы глюкозы с гемоглобином, формируется гликированный гемоглобин. Его крошечные «кристаллы» перемещаются в системе кровообращения и царапают артериальные стенки. И, чтобы заживить повреждения, синтезируется дополнительный холестерин. Это одна из причин патологий сердца и сосудов.
Никакие сласти не приносят пользы. Даже ягоды – это также углеводы.
Если у больного к тому же повышен уровень гомоцистеина, это усугубляет риск кардиологических и сосудистых проблем (в частности – болезни Альцгеймера, инфаркта, инсульта).
Действительно вредные жиры: транс-жиры, фаст-фуд, маргарин.
Пищевые источники жиров
Животные жиры (кроме свиного)
Рыба и морские продукты
Сливочное масло (и топленое – тоже)
Кокосовое масло
Масло оливок (холодный отжим), оливки
Орехи, семечки
Яйца
Жирные молочные продукты. Козий или буйволиный йогурт и сыр
Выдержанный коровий твердый сыр (пармезан).
Жиры и холестерин: как правильно питаться
Яйца и сливочное масло не повышают содержание холестерина. Важно сокращать употребление углеводов.
Если переносимость хорошая, можно включать в свой пищевой рацион жирный козий йогурт (пробиотик и источник белка). Сырники готовим из жирного творога.
Если есть проблема вздутия, метеоризма, дисбактериоза, важно пролечить ЖКТ и уже потом вводить молочные продукты.
Если вы хотите иметь здоровые сосуды, вводите в меню полезные жиры. Они помогают оттоку желчи. В яйцах данную функцию осуществляет холин.
Сливочное масло имеет ценный химический состав: кальций, фосфолипиды, аминокислоты, весь перечень витаминов. Оно должно быть не ниже 82,5% жирности.
Отдаем предпочтение животным жирам. Растительные быстро окисляются.
МСТ-масла вводят в главный прием пищи по 1-3 ч. ложки в день. МСТ – среднецепочечные триглицериды, они легче поглощаются. МСТ быстро транспортируются в печень, там расщепляются и попадают в кровоток, обогащая тело мгновенным поступлением энергии.
Основные направления коррекции питания
Уберем из употребления сахар и включим жиры на завтрак.
При плохом самочувствии можно рассасывать полезные жиры.
При желании съесть чего-нибудь сладкого едим жиры (сливочное масло).
Если есть лактозная /казеиновая недостаточность, желательно потреблять топленое масло и масло кокоса.
МСТ – масло улучшает функции мозга.
Если от жиров тошнит, это симптом застоя желчи. Можно включить питье теплой воды для оттока желчи.
Начинаем введение жиров с масла кокоса (рассасываем перед завтраком).
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