Без диет и тренировок: 3 простых и необычных способа сжечь калории

На сегодняшний день существуют самые разные диеты и методики тренировок, нацеленные на наиболее легкое и быстрое избавление от лишних килограммов. Популярностью пользуются и операции: бандажирование или баллонирование желудка, продольная гастрэктомия, гастропликация, шунтирование и др.Однако есть и более приземленные бюджетные варианты, для которых практически не требуется никаких усилий. Они, конечно, не столь эффективны, как все вышеперечисленные, но действительно сжигают калории, что подтвердили в том числе ученые. Подробности – в материале «Рамблера».ХолодНизкие температуры повышают скорость метаболизма за счет стимуляции активности бурого жира в организме. Жировые запасы любого человека преимущественно состоят из белого жира, но есть и второй тип жира с отличными от первого функциями.Основная функция белого жира – накопление энергии. В то время как главной функцией бурого жира является удержание тепла тела во время воздействия на него холода.В ходе проведения одного исследования ученые пришли к выводу, что кратковременное воздействие низких температур активизирует так называемую бурую жировую ткань у человека, которая сжигает калории. А хроническое воздействие холода и вовсе приводит к потемнению белого жира. Чтобы это выяснить, они помещали участников эксперимента в помещения с разной температурой тела.Главное, с умом использовать данную информация, а не в ущерб своему здоровью. Убавить отопление в доме на пару градусов или принять контрастный душ – это одно, а ходить по улице в -20°C в одном свитере – совсем другое дело.ЖвачкаЕсли вы пожуете жвачку, то у вас создастся иллюзорное ощущение сытости. По заверениям исследователей, это простое действие снижает потребление калорий во время перекусов и ускоряет метаболизм.В рамках одного исследования мужчины с оптимальным для них весом принимали пищу четыре раза в сутки, при этом одни после каждого приема жевали жвачку, а другие, соответственно, этого не делали. По прошествии нескольких недель стало понятно, что именно первые потеряли больше калорий, хотя не совершали каких-то дополнительных для этого действий.Если вы решите опробовать данный метод или же просто любите жевать жвачку, то старайтесь выбирать жевательную резинку без сахара, чтобы сохранить здоровье зубов.ДонорствоСдача крови увеличивает количество сжигаемых калорий, по крайней мере на некоторое время.В процессе сдачи крови организм затрачивает большое количество энергии, чтобы синтезировать новые белки, эритроциты и другие компоненты крови, заменив потерянные.Помимо этого, исследования показывают, что сдача крови способствует борьбе с воспалительными процессами в организме, уменьшает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и повышает активность антиоксидантов, что также немаловажно.Конечно, сдача крови – это не то занятие, которое подходит на каждый день. Обычно между процедурами должно пройти не менее восьми недель, чтобы запас крови полностью восполнился.

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