Как правильно принимать витамины, объяснила доктор Лебедева
О том, по какому принципу надо принимать витамины, у себя в социальных сетях рассказала доктор Диляра Лебедева.
Определите, каких витаминов вам не хватает;
Составьте список необходимых добавок;
Начните с основных добавок, затем переходите к остальным. Не принимайте больше десяти добавок в день;
Начинайте с одной-двух таблеток в минимальной дозировке. С течением времени увеличивайте дозы и вводите новые витамины.
Перед тем, как составить список из основных добавок, учитывайте, какие из них относятся к таковым медиками:
Витамин A;
Витамины D и К2;
Омега 3;
Витамин C;
Магний.
В зависимости от состояния здоровья, вам могут понадобиться другие витамины. Чтобы выявить, каких веществ не хватает вашему организму, сдайте несколько анализов.
Общая биохимия крови;
Общий клинический анализ крови;
Витамины A, D, E;
Остеокальцин;
Омега 3 индекс;
Ферритин;
Моча на органические кислоты;
Волосы на микроэлементы.
Восполнив недостающие организму полезные вещества, вы, возможно, станете реже болеть.
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