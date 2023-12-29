Как правильно принимать витамины, объяснила доктор Лебедева

Зимой многие жители России недополучают полезных веществ из-за нехватки солнца и свежих фруктов. Эту проблему легко решить, принимая витамины. Однако это важно делать правильно.О том, по какому принципу надо принимать витамины, у себя в социальных сетях рассказала доктор Диляра Лебедева.Определите, каких витаминов вам не хватает;Составьте список необходимых добавок;Начните с основных добавок, затем переходите к остальным. Не принимайте больше десяти добавок в день;Начинайте с одной-двух таблеток в минимальной дозировке. С течением времени увеличивайте дозы и вводите новые витамины.Перед тем, как составить список из основных добавок, учитывайте, какие из них относятся к таковым медиками:Витамин A;Витамины D и К2;Омега 3;Витамин C;Магний.В зависимости от состояния здоровья, вам могут понадобиться другие витамины. Чтобы выявить, каких веществ не хватает вашему организму, сдайте несколько анализов.Общая биохимия крови;Общий клинический анализ крови;Витамины A, D, E;Остеокальцин;Омега 3 индекс;Ферритин;Моча на органические кислоты;Волосы на микроэлементы.Восполнив недостающие организму полезные вещества, вы, возможно, станете реже болеть.

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