Врач Лепилова объяснила, как могут проявляться перепады кровяного давления во время праздников

Врач-терапевт Полина Лепилова: разные обстоятельства новогодних праздников могут способствовать перепадам кровяного давления: оно будет повышаться или понижаться.Врач Лепилова предупредила, что новогодние праздники проходят в условиях погодной нестабильности, колебаний атмосферного давления и температуры воздуха. Но погодные изменения – не единственное, что может влиять на состояние сердечнососудистой системы и провоцировать перепады артериального давления. Одним из самых стрессовых для сосудов и сердца факторов в этот период становится употребление алкоголя.«От воздействия продуктов распада этанола сосуды сначала расширяются. В ответ на это, в качестве компенсации, организм ускоряет кровоток, активизирует сердце, сосуды сужаются – а это уже может привести, наоборот, к повышению артериального давления», - объяснила медик «Комсомольской правде».Лепилова добавила, что артериальное давление может также меняться из-за употребления большого количества закусок, насыщенных солью и специями, – такая еда провоцирует задержку воды, из-за которой увеличивается давление крови на стенки сосудов. Кроме того, перепады кровяного давления во время праздников могут возникать под влиянием эмоций, волнения, стресса.Врач Лепилова объяснила, как могут проявляться скачки высокого кровяного давленияВозникают головные боли;Зрение теряет четкость, становится «размытым», затуманенным;Появляется шум или звон в ушах;В голове может ощущаться пульсация;К лицу приливает кровь, оно краснеет, может появиться ощущение жара.Как проявляется низкое кровяное давление:Возникает слабость, упадок сил;Кружится голова, ощущается дурнота;Кожа бледнеет, покрывается холодным потом;Возникает предобморочное состояние или даже обморок.Терапевт посоветовала взрослым людям иметь дома тонометр, так как изменения АД не всегда проявляются каким-то ощущениями.«Артериальное давление может взлетать вверх и падать совершенно бессимптомно. Поэтому важно регулярно измерять его тонометром», - поделилась эксперт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки