Ученые обнаружили совершенно новый класс антибиотиков: почему это важно

Ученые открыли новый класс антибиотиков — Zosurabalpin (зозурабальпин), способный победить одного из самых смертоносных врагов современной медицины — карбапенем-резистентную Acinetobacter baumannii (Crab).Эта печально известная супербактерия обитает в больницах, поражая ослабленных пациентов пневмонией и сепсисом. Благодаря своей устойчивости к существующим антибиотикам она занимает одно из первых мест в списке «критических патогенов» ВОЗ, наряду с такими грозными бактериями, как Pseudomonas aeruginosa и Enterobacteriaceae.Но зозурабальпин доказывает обратное. В мышиных моделях этот чудо-препарат эффективно уничтожал «крабов».Ключ к успеху Zosurabalpin кроется в его уникальном способе действия. В отличие от традиционных антибиотиков, которые воздействуют на внутреннюю оболочку бактерий, Zosurabalpin вводит ключ в механизм, отвечающий за создание грозной внешней оболочки краба. Эта оболочка, укрепленная молекулой липополисахарида (ЛПС), действует как щит, отражая антибиотики и препятствуя работе нашей иммунной системы. Zosurabalpin нарушает транспортировку ЛПС к панцирю, оставляя бактерии беззащитными.«Это первая молекула с новым механизмом действия против грамотрицательных бактерий за последние 50 лет», — восклицает профессор Дэниел Кейн из Гарвардского университета, ведущий исследователь проекта. «Это значительный прорыв в нашей борьбе с устойчивостью к антибиотикам».Путь от лаборатории до больниц еще впереди, и в настоящее время проводятся испытания на людях. Но успех на мышах дает мощный проблеск надежды в продолжающейся борьбе с молчаливой пандемией устойчивости к антибиотикам.

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