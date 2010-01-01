Врач объяснила, что будет с теми, кто пьет анаболические стероиды, через 5, 10 и 20 лет

Чтобы достичь видимых результатов, получить рельефное тело и мышечную массу, далеко не все довольствуются только тренировками. Иногда в ход идут препараты, в том числе анаболические стероиды. Но чем это обернется?Чтобы достичь впечатляющих результатов и приобрести тело своей мечты приходится сутками потеть в спортзале. Тогда можно получить рельефные мышцы, подсушиться и выглядеть на все сто.Но многие хотят усилить эффект или достичь желаемых результатов быстрее, применяя препараты, особенно анаболические стероиды. Но это гормоны, и их введение в организм может привести к определенным последствиям. Об этом «Доктору Питеру» рассказывает врач Ольга Уланкина.Что такое стероидыАнаболические стероиды — это синтетические вещества, сходные с мужским половым гормоном тестостероном. Они стимулируют набор мышечной массы и позволяют быстрее восстанавливаться после физических нагрузок. Следовательно, их прием позволяет чаще и эффективнее тренироваться, а также быстрее накачать мышцы и повысить мышечную силу. Кроме того, гормоны провоцируют задержку жидкости в мышечной ткани, что дополнительно облегчает создание красивого рельефа.Изначально — только в медицинеИзначально анаболические стероиды применялись исключительно в медицинских целях. Они назначались для лечения гормональных проблем у мужчин, а также для стимуляции набора мышечной массы при онкологических заболеваниях и вирусном иммунодефиците человека. Однако благодаря своим свойствам анаболические стероиды начали применять и люди, не имеющие медицинских показаний, но желающие добиться роста мышц быстрее и проще.Так, применение анаболических стероидов распространено среди профессиональных спортсменов, бодибилдеров, моделей, а также молодых мужчин, комплексующих из-за внешнего вида, желающих стать мужественнее и мускулистее с минимальными затратами времени и сил.Ведут к нарушениям в организмеОднако, несмотря на чудодейственный эффект анаболических стероидов, их применение ведет к множественным нарушениям в работе организма. Одни могут проявиться практически сразу, а другие — в долгосрочной перспективе, спустя несколько лет.Например, стероиды влияют на сердечно-сосудистую систему. Их применение связывают с высоким артериальным давлением, нарушениями работы сердца, а также повышением уровня холестерина, а именно липопротеинов низкой плотности, которые откладываются на стенках кровеносных сосудов и сужают их просвет. Как следствие, развивается атеросклеротическая болезнь. Она чаще всего провоцирует опасные для жизни и здоровья состояния, такие как инфаркт миокарда и ишемический инсульт головного мозга.Меняется гормональный фонГормональный фон из-за приема анаболических стероидов также меняется. Превышение допустимого уровня мужских половых гормонов не стимулирует половую функцию, а, напротив, становится причиной ее угасания. Как следствие, развиваются эректильная дисфункция и бесплодие из-за нарушения процесса выработки спермы и снижения ее качества.«Если анаболические стероиды применяют женщины, они ставят под угрозу репродуктивную функцию: под действием мужских половых гормонов останавливается менструальный цикл, — объясняет врач. — Кроме того, уменьшается размер груди и сокращается количество жировых отложений, на теле начинают расти волосы, а на голове — выпадают (развивается андрогенная алопеция). Как следствие, женское тело приобретает все больше мужских черт. Проблема в том, что такие изменения зачастую необратимы, даже отказ от применения стероидных препаратов может не помочь».Страдает печеньПечень от стероидов тоже страдает: под их влиянием клетки органа разрушаются, а также могут образовываться опухоли. Если же анаболические стероиды применяет подросток, организм воспринимает высокий уровень мужских половых гормонов как сигнал к остановке роста.Кожа реагирует на анаболические стероиды особым образом. У сальных желез есть рецепторы к тестостерону, и, если уровень гормона повышается, они начинают работать активнее. Как следствие, появляются жирный блеск и довольно заметные высыпания (акне).По рецепту врачаДостать анаболические стероиды довольно сложно: в Российской Федерации они относятся к препаратам строгого рецептурного учета и назначаются только по показаниям. Такая мера предпринята не просто так, их использование без весомой причины грозит серьезными нарушениями здоровья.Потому перед применением таких средств, даже если они сами попали в руки, следует тщательно взвесить все «за» и «против», а также определиться с природой желания стать сильнее и мускулистее с помощью фармакологии. Если человек руководствуется исключительно психологическими проблемами и низкой самооценкой стоит обратиться к психологу, а не решать проблему лекарственными препаратами.

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