Выявлена связь между морщинами на лбу и болезнями сердца

Китайские ученые выяснили, что между глубокими морщинами на лбу и болезнями сердца есть связь. Авторы работы проанализировали данные 5 000 человек, которые собирали на протяжении 20 лет.В результате выяснилось, что при глубине морщин в два или три балла по специальной шкале риск летального исхода от болезней сердца увеличивается в десять раз.Поэтому ученые считают, что морщины на лбу – это визуальный метод определения риска развития проблем с сердечно-сосудистой системой. Подтвердить подозрения можно при проведении дополнительных анализов

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