Как поддержать мозг при бессоннице, если недосып приводит к деменции

Недостаток сна, особенно в глубокой фазе, ухудшает память и повышает риск деменции. Но что делать, если страдаешь от бессонницы? Ученые нашли способ, как поддержать здоровье мозга в таких случаях.Около 40% населения мира испытывают недостаток сна. И это при том, что сон играет ключевую роль в работе организма, влияет на обмен веществ и функции мозга.Врачи рекомендуют спать 7-9 часов в день. Все, что меньше, пагубно отражается на здоровье. Так, к примеру, в одном из исследований выяснили, что люди, которые спали 4-5 часов, как правило, переедали в течение следующего дня. Потому что дефицит сна влияет на гормоны, отвечающие за аппетит.Хронический дефицит сна часто приводит к ожирению. Кроме того, люди, которые мало спят, имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, депрессий и нейродегенеративных расстройств, включая деменцию, так как именно во время сна организм восстанавливается и удаляет из мозга вредные материалы, в том числе бета-амилоидный белок — характерный признак болезни Альцгеймера. Причем изменения в работе мозга появляются уже спустя три ночи с недосыпом.Кстати, китайские ученые проверили на мышах, что происходит с организмом, если не спать круглые сутки. Во время эксперимента мыши бодрствовали 96% времени. В итоге спустя четыре дня такого режима у грызунов наблюдалось сильное воспаление, из-за чего 80% животных погибло.«Даже одна ночь без сна снижает производительность исполнительных функций, таких как самоконтроль, рабочая память и когнитивная гибкость (способность переключаться с одной мысли на другую. — Прим. ред.), — говорится в недавнем исследовании Портсмутского университета (Великобритания).Однако ученые нашли способ, как поддержать здоровье мозга при дефиците сна. Чтобы улучшить когнитивные способности, исследователи рекомендуют умеренные физические нагрузки.«Упражнения средней интенсивности (40–79% от максимального потребления кислорода при максимальной физической нагрузке) и продолжительностью минимум 20 минут, но не более 2 часов оказывают положительное влияние на когнитивные функции», — приходят к выводу исследователи.В эксперименте участвовали 12 добровольцев, которых разделили на две группы. Одни в течение трех ночей должны были спать по 5 часов. Другие участники исследования не спали одну ночь совсем.У всех добровольцев по результатам тестов ученые отметили снижение работы мозга. Далее под присмотром врачей участники эксперимента должны были 20 минут кататься на велосипеде по велодорожке, а затем выполнить семь заданий для проверки умственных способностей.«Езда на велосипеде с умеренной интенсивностью в течение 20 минут улучшает исполнительные функции после трех ночей с дефицитом сна, а также после одной ночи без сна», — пришли к выводу ученые.Получается, что простая тренировка, которая занимает всего треть часа, способна поддержать работу мозга и уберечь от пагубного влияния бессонницы.

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