Травматолог призвал не игнорировать травмы и своевременно обращаться за помощью
Следствием могут стать ортопедические проблемы и сложных патологий, пояснил он в ходе беседы с Pravda.Ru. Некоторые повреждения перерастают в хронические - это могут быть заболевания суставов, деформация стопы, патологии позвоночника. В конечном итоге это приводит к потере функциональности и постоянной боли. Одним их распространенных примеров является ревматоидный артрит, добавил Игнатов.
Даже если кажется, что полученная травма не несет никакого риска для здоровья, необходимо обратиться к травматологу, заявил врач. Если речь идет о переломе или трещине в кости, при игнорировании проблемы возможно развитие различных деформаций, заключил он.
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