Натуральные добавки при депрессии

Депрессия - психическое заболевание, которое широко распространено среди населения планеты. Стратегии лечения депрессии включают употребление добавок с омега-3, зверобоем, родиолой, куркумином, пробиотиками. В комплексе с медикаментозным лечением они оказывают позитивный эффект.Большое депрессивное расстройство (БДР), или клиническая депрессия – это распространенное состояние, которое негативно влияет на работоспособность, мысли, настроение.Добавки для лечения депрессииСимптомы БДРПри БДР некоторые из симптомов должны проявляться практически ежедневно в течение двух недель:печаль, тревожность,ощущение безнадежности, вины,скачки настроения, раздражительность,утрата интереса к делам, которые в прошлом доставляли удовольствие,ухудшение аппетита, колебания веса,постоянная усталость,нарушения сна,сложности с концентрацией, запоминанием,головные боли, судороги, сбои пищеварения.Терапия БДР: натуральные компонентыДепрессию лечат сочетанием антидепрессантов и психотерапии. Но пациенты с БДР испытывают побочные эффекты от приема антидепрессантов. Имеются научно обоснованные пищевые добавки с антидепрессивным эффектом.ЗверобойЗверобой эффективен в терапии депрессии легкой и средней степени. Растение демонстрирует свойства антидепрессантов, но дает меньше побочных эффектов.Омега-3 жирные кислотыПолиненасыщенные жирные кислоты омега-3 (ПНЖК) содержатся в жирных сортах рыб и имеют свойство снижать риск депрессии. Дополнительный прием добавки омега-3 улучшает ослабляет проявления депрессии, связанные с биполярным расстройством. Дело в том, что омега-3 имеют способность напрямую воздействовать на свойства мембран и снимать воспаление.РодиолаЭто растение-адаптоген с антистрессовыми и антидепрессивными свойствами. Терапевтическое действие родиолы связано с ее способностью взаимодействовать с нейроэндокринно-иммунной системой и рецепторами нейротрансмиттеров, работающими в депрессии. Родиола улучшает такие симптомы: бессонница, эмоциональная нестабильность, соматизация.КуркуминАнтидепрессивные свойства куркумина объясняются его способностью влиять на нейропрогрессию и пути иммунного, воспалительного, оксидативного и нитрозативного стресса. Куркумин является безопасным и эффективным средством для страдающих БДР, которыми не владеют суицидальные мысли и прочие психотические патологии.ШафранСтигма и лепесток шафрана имеют антидепрессивные свойства. Пациенты, употребляющие шафран, показывают лучшие результаты по шкале характеристики депрессии Гамильтона.S-аденозилметионин (SAMe)SAMe – это вещество в организме человека. SAMe имеет значение в метаболизме клеток. Данное соединение используется в терапии БДР у людей, которые не реагируют на лечение антидепрессантами. Также SAMe применяют как сопутствующую терапию депрессии, вызванной болезнью Паркинсона.ПробиотикиДисбаланс микрофлоры кишечника (дисбактериоз) связан с некоторыми заболеваниями (и депрессией – тоже). Параллельный прием некоторых штаммов пробиотиков и антидепрессантов дает позитивный эффект. Среди указанных штаммов: Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum.

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