Кишат бактериями: как часто надо менять губки для мытья посуды — мнение врача

Они есть практически на каждой кухне — дешевые, удобные и простые в использовании. Губки для мытья посуды стали непременным атрибутом каждой хозяйки. Но если ими неправильно пользоваться, они могут навредить здоровью.Казалось бы, что проще — взял губку, добавил средство для мытья и перемыл гору посуды, жесткой стороной оттер присохшие частицы пищи и натер сковородку. Но нет! При неправильном использовании эти простые и доступные изделия могут нам навредить, особенно если в доме есть дети или люди с ослабленным здоровьем.Кстати, нередко мы сами создаем себе проблемы, поскольку, хотя на этикетке указано «для мытья посуды», мы применяем эти губки не по прямому назначению, пусть и в пределах собственной кухни. И меняем мы их тоже слишком редко. Что же говорят по этому поводу эксперты?Кишат бактериями«Во время чистки раковины люди не всегда обращают внимания на губки, — говорит Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. — А ведь это настоящий рай для болезнетворных бактерий».При соприкосновении с грязной посудой и поверхностью раковины на губках остаются частички пищи. Питательная среда, высокая влажность и тепло — это как раз то, что нужно для быстрого размножения бактерий. Поэтому-то поверхность губок для мытья посуды кишмя кишит бактериями: микробиологи насчитывают более 21,5 тысячи микроорганизмов на 1 кв. см.Бактерии невозможно устранить, если губку просто вымыть с мылом. Поэтому изделия тоже надо обрабатывать: сначала подержать в растворе уксуса, а затем на одну минуту положить в печь СВЧ. И конечно, их надо чаще менять.Кого там только нет!«Губки могут накапливать и разносить на другие кухонные предметы целый ряд опасных бактерий, — говорит иммунолог Елена Парецкая. — В различных экспериментах находили сальмонеллы, кампилобактер, листерии, кишечную палочку и патогенные стафилококки. Все эти патогены, попадая в организм человека, могут провоцировать инфекции — кишечные расстройства, поражения кожи, респираторные нарушения и т.д.Так, в Scientific Reports опубликованы данные тщательного изучения состава флоры внутри губок для посуды. Результаты поражают: на 1 кв. см площади определено до 360 разных видов бактерий, а их суммарное количество — до 45 миллиардов!Часто менять — и точкаРегулярная очистка губок снижает эти показатели, меняет структуру бактериального сообщества на более безопасную, но полностью не делает губку стерильной. Поэтому правильным будет частая замена этих изделий, в противном случае риск болезней остается очень высоким.Так, кампилобактер обычно обитает в сыром мясе, а при попадании на посуду и на кухонной губке отлично выживает как минимум на протяжении суток. При попадании бактерии в организм через 2-4 дня возникают спазмы и боль в животе, понос и тошнота с рвотой, поднимается температура. Особенно опасен кампилобактериоз для детей и людей, имеющих проблемы с иммунной системой.Долгоиграющая опасностьВ ходе исследований микробиологи выяснили, что сальмонеллы могут выживать на губках для мытья посуды до 7 суток. Причем те из изделий, которые долго сохнут, — гораздо опаснее. Если губку не отжать и не просушить, сальмонеллы быстро размножаются, их концентрации становятся крайне высокими. Поэтому обязательно отжимайте и сушите губки после мытья.Применять по назначению«Зачастую губка применяется и совсем не по назначению: ей могут вытереть с пола или столешницы жидкость от мяса, пролитое молоко и даже мусорное ведро или почистить плиту от пригоревшего супа. Не задумываясь, многие делают это губкой. Также ее применяют для очистки овощей и фруктов от грязи, мытья рук после различных работ. Так делать не стоит», — предупреждает врач.Как часто менятьНередко губку используют до тех пор, пока она не превратится в бесформенный комочек, — на протяжении недель или месяцев. Признаки того, что губку пора заменить: на ней есть грязь, на жесткой стороне остались частицы пригоревшей пищи, она деформировалась. Чтобы губки были безопасными, рекомендуем:тщательно промыть, хорошо отжать губку после мытья посуды;при каждом мытье тщательно убрать с губки мусор и остатки пищи, а если не отмывается — выкинуть;хранить изделия в отдельной сухой емкости, не оставляя в раковине, где есть вода;менять губку раз в неделю или чаще, если она сильно истрепалась;сразу выкинуть губку, если она пахнет.Также важно не применять губки для того, чтобы протирать столешницы, убирать жидкость из-под мяса. Для этого есть бумажные полотенца или специальные салфетки.

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