Диетолог Разаренова: плавленые сыры часто содержат в себе трансжиры

Диетолог Александра Разаренова предупредила россиян, что в составе плавленых сыров могут содержаться потенциально опасные жиры и нежелательные добавки.Диетолог Разаренова дала совет употреблять такой продукт как плавленый сыр строго в небольшом количестве. Объясняя нежелательность его частого присутствия в рационе, специалистка отметила, что плавленый сыр может оказаться источником целого ряда веществ, которых лучше избегать. В частности, он часто содержат в себе трансжиры, потребление которых повышает риск проблем с холестерином в крови, сердцем и сосудами.«Плавленый сыр – продукт низкого ценового сегмента, специфическую текстуру и вкус ему придают различные добавки, не всегда полезные. Это эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты. Очень часто при производстве плавленого сыра используются трансжиры», - перечислила Разаренова радио Sputnik.Эксперт добавила, что такой сыр в сравнении с обычным сыром содержит более значительные дозы жира, соли, консервантов. У некоторых людей его употребление может спровоцировать вспышку аллергических реакций со стороны организма. Постоянное присутствие данного продукта в меню увеличивает подверженность людей ожирению, диабету и сердечно-сосудистым болезням.Каким должен быть настоящий плавленый сыр? По правилам плавленый сыр изготавливается из твердых сыров, но в его составе могут быть и другие молочные продукты – сливочное масло, сыворотка, творог или молоко. Главное: в качественном продукте должен содержаться исключительно молочный жир – никакого растительного жира!Чем полезен плавленый сыр? В отличие от твердых сыров он усваивается полностью. Это отличный соединений фосфора, которые отвечают за состояние ногтей, костей и волос, а также жиров, снабжающих организм крайне важными для поддержания работы иммунной системы витаминами Е, Д, А.

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