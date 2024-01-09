Daily Mail: коллаген, как пищевая добавка, малоэффективен для сохранения молодости кожи
Коллаген, который широко продвигается как средство для улучшения состояния кожи и уменьшения морщин, оказывает ограниченное воздействие на ее молодость. Клук подчеркнула, что вместо простого потребления коллагеновых добавок важнее обратить внимание на комплексный подход к уходу за кожей.
Эксперт рекомендует обращать внимание на качество питания, включая потребление пищи, богатой антиоксидантами и витаминами, способствующими здоровью кожи. Кроме того, по ее мнению, использование солнцезащитных средств играет ключевую роль в защите кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, что помогает предотвратить преждевременное старение и появление морщин.
Эта позиция специалиста вызывает дискуссии среди потребителей, акцентируя внимание на необходимости более осознанного подхода к уходу за кожей, который включает в себя не только пищевые добавки, но и здоровый образ жизни и защиту от вредных внешних факторов.
Все больше специалистов подчеркивают важность комплексного подхода к уходу за кожей, отражая тенденцию к углубленному пониманию факторов, влияющих на ее здоровье и молодость.
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