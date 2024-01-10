Врач Бернацкий: растворимый кофе не приносит пользы организму

Врач Артур Бернацкий объяснил, почему он не советует пить растворимый кофе или кофе с молоком.Многие россияне пьют растворимый кофе – так проще и быстрее, чем готовить напиток из зерен, требующих предварительного перемола. Но врач Бернацкий предупредил, что кофе, приготовленный из растворимого порошка, практически не содержит кофеина и не дает тонизирующего эффекта. Более того, его употребление может вызывать сонливость (что совсем небезопасно, если, например, растворимый кофе пьет человек за рулем).Медик пояснил, что такой эффект напитка обусловливается технологией изготовления растворимого кофе.«Растворимый кофе делают следующим образом: напиток заваривают, после чего эту жидкость высушивают. В процессе сушки кофеин и эфирные масла полностью испаряются», - поделился Бернацкий с порталом «Фонта?нка.ру».По словам специалиста, получаемый таким образом порошок можно смело назвать суррогатом, ведь по сути производитель получает кофе без кофеина. Поэтому растворимый кофе не приносит пользы организму – в нем попросту отсутствуют те компоненты, которые делают напиток полезным. В его составе, помимо кофейной кислоты, сохраняется теобромин – вещество, способствующее упадку тонуса и эффекту сонливости.Что касается молока или сливок, добавляемых в кофе, их белки вступают в реакцию с ним и способствуют брожению и развитию патогенной флоры в кишечнике.«Добавки убивают полезные свойства процентов на пятьдесят. Поэтому желательно пить только чистый кофе», - констатировал врач.

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