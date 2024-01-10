Невролог Демьяновская рассказала о неочевидных симптомах серьезных заболеваний

Иногда о развитии тяжелых заболеваний свидетельствуют признаки, которые многие игнорируют. На какие изменения в поведении и отдельные привычки стоит обратить внимание, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.Состояние апатии, хроническая усталость, упадок сил и заторможенность, например, характерны не только для переутомления и стресса, но и железодефицитной анемии."В некоторых случаях у людей с анемией возникает желание употребить в пищу что-то несъедобное – мел, штукатурку, землю", – обратила внимание врач.Засыпание в сидячем положении, в свою очередь, может говорить не только об усталости, из-за которой нет сил дойти до кровати. Иногда подобная привычка является симптомом сердечной недостаточности, при которой сердце хуже перекачивает кровь и не может обеспечивать нормальное кровообращение.Гиперактивность, возбудимость, плаксивость и раздражительность также не всегда стоит списывать на особенности характера, так как они могут указывать на гипертиреоз, рассказала эксперт. Это заболевание эндокринной системы, при котором щитовидная железа вырабатывает избыточное количество тиреоидных гормонов.

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