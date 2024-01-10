Врач-эндоуролог Валентин Рубанов: позывы к мочеиспусканию чаще семи раз за день могут быть признаком серьезного заболевания.Уролог Рубанов рассказал, что частота мочеиспускания в некоторых случаях становится маркером возникших проблем со здоровьем. Людям, которые начинают чаще посещать туалет, врач посоветовал понаблюдать за тем, сколько раз в течение дня они испытывают сильное желание помочиться. Мочевой пузырь может активизироваться по причинам, не связанным с патологиями, но также этому способствуют некоторые болезни. В частности, учащенное мочеиспускание может говорить о раке мочевого пузыря или раке простаты, а также о цистите, простатите, камнях в органах мочеполовой сферы, гормональных нарушениях и даже о процессах, ведущих к инсульту.Но что значит ходить в туалет слишком часто? Уролог Рубанов объяснил, когда участившееся мочеиспускание требует обследования. По словам специалиста, обратиться за медицинской консультацией и проверкой организма следует в том случае, когда позывы в туалет превышают дневную норму.«Согласно исследованиям, в которых приняли участие мужчины и женщины старше 18 лет, с возрастом частота мочеиспускания у обоих полов увеличивается. Нормой считается от трех до семи раз в сутки», - поделился уролог с порталом «Чемпионат».Рубанов добавил, что тревожным явлением врачи считают и учащающееся мочеиспускание по ночам. Если человек просыпается для этого один раз в течение ночи, беспокоиться не нужно. Но уже два раза за ночь – повод насторожиться, а более частые пробуждения являются по-настоящему серьезной причиной посетить специалиста. В большинстве случаев частые ночные походы в туалет бывают связаны с диабетом, болезнями сердца, апноэ, заболеваниями органов таза.

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