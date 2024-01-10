Врачи рассказали, сколько жидкости нужно пить для сжигания жира на животе
По мнению специалистов в области здравоохранения, такой подход позволяет сжигать жир на животе и защищает жизненно важные органы, пишет издание Daily Express. При этом важно не заменять еду напитками, а в принципе выпивать больше жидкости.
Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рекомендуют потреблять от шести до восьми стаканов воды в день. Главное – начинать пить ее утром и продолжать делать это регулярно в течение дня.
Иногда воду можно заменять другими низкокалорийными напитками – обезжиренным молоком, чаем или кофе.
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