Проверь себя: у людей с этими чертами характера повышен риск развития деменции

Ученые проанализировали данные почти 45 тысяч человек, чтобы найти взаимосвязь между чертами характера и слабоумием. Оказывается, некоторые качества отодвигают опасное заболевание, а некоторые, наоборот, лишь увеличивают риск его развития.Деменция — опасное нейродегенеративное заболевание, от которого пока нет лекарства. Ее можно затормозить, если вовремя начать лечение у невролога, но лучше всего озаботиться профилактикой заранее. Здесь помогут простые, но действенные рекомендации: полноценно питаться, заниматься спортом, не забывать про умственные нагрузки. Также необходимы здоровый сон и занятия чем-то новым, чтобы мозг продолжал трудиться.Ученые до сих пор пытаются докопаться до причин появления деменции. Они изучают заболевание с разных сторон, чтобы найти как можно больше возможных триггеров его появления. Так, эксперты из Калифорнийского университета в США решили обратить внимание на то, как связаны характер и риск деменции.Для этого ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 44 тысячи человек в возрасте от 49 до 81 года. Исследователи изучали поведение участников, оценивали их характеры и то, как они относятся к жизни и происходящему вокруг.После анализа ученые выявили пять черт характера, которые чаще всего проявлялись у людей с деменцией:невротичность;агрессивность;нежелание получать любой новый опыт;излишняя конфликтность;чрезмерная добросовестность.Эксперты уверены: люди, которые много нервничают, часто конфликтуют, испытывают стресс и не хотят заниматься чем-то новым в разы чаще страдают от старческого слабоумия.Если же человек позитивен, открыт новому, спокойно реагирует на конфликты и проблемы, не переживает по пустякам, а также любит общаться и знакомиться, то его шансы дожить до глубокой старости в здравом уме и трезвой памяти сильно увеличиваются.

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