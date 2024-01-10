Названы продукты, которые напрасно считают полезными

Сегодня многие люди стараются придерживаться здорового питания. Вот только далеко не все продукты, этикетка которых обещает пользу для организма, действительно являются полезными. Эксперты Роспотребнадзора назвали ряд таких продуктов.К таковым можно отнести семь категорий продуктов:Сладкие йогурты и творожки – с их помощью многие люди стремятся совместить приятное с полезным. Вот только в таких угощениях находится большое количество сахаров. Да и при термической обработке лактобактерии перестают оказывать положительный эффект;Соки и нектары также имеют спорную пользу. Они также имеют в своем составе большое количество сахара. А из витаминов, если их туда не добавил производитель, там могут оказаться лишь витамин С и провитамин А. Поэтому куда предпочтительнее все же использовать цельные овощи и фрукты;Обезжиренные молочные продукты – любимцы тех, кто следит за своей фигурой. Однако кальций в такой продукции плохо усваивается организмом. Поэтому вреда обезжиренные продукты могут нанести больше, чем пользы;Продукты без глютена также вряд ли будут полезны всем. Глютен вреден лишь для малого числа людей. А вся истерия, созданная вокруг этого белка – лишь маркетинговый ход, который позволяет производителям заработать;Протеиновые батончики – в данном случае все зависит непосредственно от производителя. Нередко они могут завышать реальные данные по содержанию белка, а калорийность, наоборот, занижать. Поэтому специалисты советуют доверять только проверенным компаниям;Мюсли – этот продукт, купленный в магазине, часто содержит большое количество сахара и жира, из-за чего мюсли вместо пользы могут нанести только вред. Поэтому, говорят эксперты, лучше готовить такой продукт самостоятельно;Каши быстрого приготовления и вовсе содержат в своем составе, как сахар, так и различные усилители вкуса. Поэтому такой продукт несет в себе лишь пустые калории и вряд ли сможет принести пользу покупателю.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки