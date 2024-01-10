Названы продукты, которые напрасно считают полезными
К таковым можно отнести семь категорий продуктов:
Сладкие йогурты и творожки – с их помощью многие люди стремятся совместить приятное с полезным. Вот только в таких угощениях находится большое количество сахаров. Да и при термической обработке лактобактерии перестают оказывать положительный эффект;
Соки и нектары также имеют спорную пользу. Они также имеют в своем составе большое количество сахара. А из витаминов, если их туда не добавил производитель, там могут оказаться лишь витамин С и провитамин А. Поэтому куда предпочтительнее все же использовать цельные овощи и фрукты;
Обезжиренные молочные продукты – любимцы тех, кто следит за своей фигурой. Однако кальций в такой продукции плохо усваивается организмом. Поэтому вреда обезжиренные продукты могут нанести больше, чем пользы;
Продукты без глютена также вряд ли будут полезны всем. Глютен вреден лишь для малого числа людей. А вся истерия, созданная вокруг этого белка – лишь маркетинговый ход, который позволяет производителям заработать;
Протеиновые батончики – в данном случае все зависит непосредственно от производителя. Нередко они могут завышать реальные данные по содержанию белка, а калорийность, наоборот, занижать. Поэтому специалисты советуют доверять только проверенным компаниям;
Мюсли – этот продукт, купленный в магазине, часто содержит большое количество сахара и жира, из-за чего мюсли вместо пользы могут нанести только вред. Поэтому, говорят эксперты, лучше готовить такой продукт самостоятельно;
Каши быстрого приготовления и вовсе содержат в своем составе, как сахар, так и различные усилители вкуса. Поэтому такой продукт несет в себе лишь пустые калории и вряд ли сможет принести пользу покупателю.
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Добавил belyash в категорию Разное
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