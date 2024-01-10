Воздействие ПФАС внутриутробно влияет на будущего ребенка

ПФАС (PFAS) – это химические вещества, которые могут вызывать рак, диабет и другие заболевания. Исследования Университета Эребру (Швеция) показывают, что эти химические вещества влияют на людей уже на стадии развития плода.«Мы видим, что ПФАС, вероятно, оказывает большое метаболическое воздействие, что предполагает повышенный риск некоторых заболеваний в более позднем возрасте», - сказал профессор Матей Орешич.Перфторалкильные и полифторалкильные соединения (ПФАС) представляют собой группу тысяч синтетических химических веществ, используемых в широком спектре повседневных продуктов по всему миру. Их часто называют «вечными химикатами», поскольку этим веществам требуется очень много времени для естественного распада, и они могут оставаться в организме человека и животных в течение многих лет.Имеются убедительные доказательства того, что ПФАС может влиять как на иммунную систему, так и на метаболизм, а воздействие определенных уровней ПФАС связано с раком, диабетом и рядом других заболеваний. Эти химикаты использовались с 1950-х годов в самых разных продуктах, таких как сковороды с антипригарным покрытием, лыжные ботинки, водоотталкивающая одежда и упаковка для пищевых продуктов. Они также часто встречаются в косметике и кремах для кожи.Исследователи из Университета Эребру, профессор Пол А. Фаулер из Абердинского университета (Великобритания) и другие исследователи опубликовали уникальное исследование с участием 78 плодов в журнале The Lancet Planetary Health. Это первое исследование такого рода, в котором исследователи провели обширное метаболическое профилирование и измерили ПФАС у человеческого плода.«Мы обнаружили ПФАС в печени плодов, и, к сожалению, результаты дают убедительные доказательства того, что воздействие этих вечных химических веществ в утробе матери влияет на будущего ребенка», — говорит профессор Пол Фаулер. «Те, кто подвергся воздействию более высоких уровней ПФАС, изменили метаболизм и функцию печени задолго до рождения».Исследователи считают вполне вероятным, что по крайней мере некоторые из этих эффектов будут стойкими и, вероятно, повысят риск метаболических заболеваний во взрослом возрасте.«Мы были удивлены сильной связью этих химических веществ с изменениями метаболизма плода. Это похоже на некоторые метаболические изменения, происходящие у взрослых. В частности, мы обнаружили, что воздействие ПФАС связано с изменением метаболизма желчных кислот и липидов у плода», — говорит профессор Туулия Хётюляйнен из Университета Эребру.«Изменения в центральном метаболизме могут глубоко повлиять на весь организм. В частности, изменения во время развития плода могут иметь долгосрочные последствия для будущего здоровья», — говорит Матей Орешич.Вероятное воздействие PFAS аналогично изменениям, которые происходят в результате метаболических заболеваний, таких как диабет и ожирение печени. 78 плодов, проанализированных исследователями, были добровольно абортированы между 12 и 19 неделями и считались практически здоровыми.Ученые считают, что их исследование будет способствовать повышению осведомленности и более строгому регулированию PFAS.

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