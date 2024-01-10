Повышает настроение и важен для женщин: полный гид по «ненастоящему» витамину B8

Инозитол, который более известен нам как витамин B8, влияет на многие системы и процессы в организме. Разбираемся, как он помогает сохранить здоровье и хорошее самочувствие.Это соединение относится к витаминам группы В, оно получило отдельный числовой код — витамин В8. По биохимическому строению инозитол — сложный многоатомный спирт. Если быть совершенно точными, то В8 не относят к истинным витаминам, поскольку на три четверти это соединение синтезируется самим организмом. Поэтому правильнее относить его к витаминоподобным соединениям.Но какую роль играет В8 и может ли возникать его дефицит? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Анастасия Трифанова, врач-терапевт, кардиолог.Ненастоящий, но важный витаминС биохимической точки зрения инозитол относится к группе карбоциклических сахаров, преимущественно накапливается в области мозга и мягких тканей человека. Он крайне важен для того, чтобы мгновенно передавать сотни сигналов между клетками в ответ на влияние различных гормональных стимулов, сигналов от нейротрансмиттеров. Кроме того, он же взаимодействует с факторами роста и помогает регуляции концентрации ионов.Вещество растворимо в воде, поэтому не может накапливаться в больших количествах в теле, постоянно расходуется на нужды организма. Достаточный уровень инозитола позволяет поддерживать полноценный метаболизм.За что отвечает витамин B8Инозитол выполняет ряд важнейших функций в нашем организме. Среди самых основных:входит в состав клеточных мембран, тканей мозга и других органов;влияет на гормональные процессы в организме;принимает участие в обмене углеводов, оказывает воздействие на синтез липидов,поддерживает здоровье печени;регулирует двигательную активность желудка и кишечника.Также отмечено его свойство улучшать настроение, благодаря чему его включают в состав энергетических напитков. Витамин показал положительные результаты при применении его в лечении и коррекции тревожных расстройств, частых стрессов, бессонницы, депрессии.Помогает в устранении проблем со здоровьемВитамин B8 необходим для женского здоровья. Например, он нормализует работу яичников, а также уровень женских половых гормонов. Дефицит инозитола при его недостаточном поступлении может способствовать выпадению волос, а также снизить качество зрения: например, он входит в состав слезной жидкости, а уменьшение его количества может приводить к изменениям в хрусталике и воспалительным процессам. Недостаток инозитола может влиять на нарушение пищеварения, качество сна, развитие патологий печени, появление тревожности и бессонницы.Курильщики и кофеманы в опасностиМедики отметили прямую связь между регулярным курением, а также частым употреблением кофе и содержанием инозитола в организме. Таким образом, вредные привычки влияют на ухудшение обменных процессов, состояние органов и тканей, развитие патологий не только прямо, но и косвенно — за счет уменьшения содержания витаминов в крови и нарушения процессов их синтеза. Нарушается синтез инозитола в организме, поэтому его нужно больше получать извне — с пищей или добавками.Где содержится витамин В8Как и большая часть других витаминов и микроэлементов, витамин B8 может вырабатываться в организме человека самостоятельно, этот синтез покрывает по крайней мере три четверти потребностей тела человека. Считается, что дефицит этого витамина возникает довольно редко, но все-таки возможен.Но так как в основном несбалансированное и нерациональное питание остается проблемой для большинства людей, врач после диагностики здоровья и анализа жалоб пациента на здоровье может назначить при необходимости анализ крови на содержание инозитола и прием витаминных препаратов в определенной дозировке.Восполнить недостаток витамина B8 можно и без приема биологически активных добавок: он содержится как в растительных, так и животных продуктах.Для этого нужно скорректировать свое меню, увеличив в нем долю следующих продуктов:злаки — проращенная пшеница, овсянка, рисовые отруби;арбуз, дыня, апельсин и другие цитрусовые, персик;горох, чечевица, орехи, кунжут;картофель, капуста;говядина, свинина;изюм и т.п.Суточная нормаВ норме человеку необходимо примерно от 500 до 1500 мг витамина в день. Назначать себе прием витаминов самостоятельно не стоит, так как вы не знаете, есть ли у вас дефицит, а они могут при переизбытке негативно сказаться на здоровье.Передозировки инозитола не описаны. Это связано с тем, что вещество растворимо в воде и его избыток выводится почками, но это совершенно не значит, что можно принимать его бесконтрольно.

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