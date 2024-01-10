Повышает настроение и важен для женщин: полный гид по «ненастоящему» витамину B8
Это соединение относится к витаминам группы В, оно получило отдельный числовой код — витамин В8. По биохимическому строению инозитол — сложный многоатомный спирт. Если быть совершенно точными, то В8 не относят к истинным витаминам, поскольку на три четверти это соединение синтезируется самим организмом. Поэтому правильнее относить его к витаминоподобным соединениям.
Но какую роль играет В8 и может ли возникать его дефицит? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Анастасия Трифанова, врач-терапевт, кардиолог.
Ненастоящий, но важный витамин
С биохимической точки зрения инозитол относится к группе карбоциклических сахаров, преимущественно накапливается в области мозга и мягких тканей человека. Он крайне важен для того, чтобы мгновенно передавать сотни сигналов между клетками в ответ на влияние различных гормональных стимулов, сигналов от нейротрансмиттеров. Кроме того, он же взаимодействует с факторами роста и помогает регуляции концентрации ионов.
Вещество растворимо в воде, поэтому не может накапливаться в больших количествах в теле, постоянно расходуется на нужды организма. Достаточный уровень инозитола позволяет поддерживать полноценный метаболизм.
За что отвечает витамин B8
Инозитол выполняет ряд важнейших функций в нашем организме. Среди самых основных:
входит в состав клеточных мембран, тканей мозга и других органов;
влияет на гормональные процессы в организме;
принимает участие в обмене углеводов, оказывает воздействие на синтез липидов,
поддерживает здоровье печени;
регулирует двигательную активность желудка и кишечника.
Также отмечено его свойство улучшать настроение, благодаря чему его включают в состав энергетических напитков. Витамин показал положительные результаты при применении его в лечении и коррекции тревожных расстройств, частых стрессов, бессонницы, депрессии.
Помогает в устранении проблем со здоровьем
Витамин B8 необходим для женского здоровья. Например, он нормализует работу яичников, а также уровень женских половых гормонов. Дефицит инозитола при его недостаточном поступлении может способствовать выпадению волос, а также снизить качество зрения: например, он входит в состав слезной жидкости, а уменьшение его количества может приводить к изменениям в хрусталике и воспалительным процессам. Недостаток инозитола может влиять на нарушение пищеварения, качество сна, развитие патологий печени, появление тревожности и бессонницы.
Курильщики и кофеманы в опасности
Медики отметили прямую связь между регулярным курением, а также частым употреблением кофе и содержанием инозитола в организме. Таким образом, вредные привычки влияют на ухудшение обменных процессов, состояние органов и тканей, развитие патологий не только прямо, но и косвенно — за счет уменьшения содержания витаминов в крови и нарушения процессов их синтеза. Нарушается синтез инозитола в организме, поэтому его нужно больше получать извне — с пищей или добавками.
Где содержится витамин В8
Как и большая часть других витаминов и микроэлементов, витамин B8 может вырабатываться в организме человека самостоятельно, этот синтез покрывает по крайней мере три четверти потребностей тела человека. Считается, что дефицит этого витамина возникает довольно редко, но все-таки возможен.
Но так как в основном несбалансированное и нерациональное питание остается проблемой для большинства людей, врач после диагностики здоровья и анализа жалоб пациента на здоровье может назначить при необходимости анализ крови на содержание инозитола и прием витаминных препаратов в определенной дозировке.
Восполнить недостаток витамина B8 можно и без приема биологически активных добавок: он содержится как в растительных, так и животных продуктах.
Для этого нужно скорректировать свое меню, увеличив в нем долю следующих продуктов:
злаки — проращенная пшеница, овсянка, рисовые отруби;
арбуз, дыня, апельсин и другие цитрусовые, персик;
горох, чечевица, орехи, кунжут;
картофель, капуста;
говядина, свинина;
изюм и т.п.
Суточная норма
В норме человеку необходимо примерно от 500 до 1500 мг витамина в день. Назначать себе прием витаминов самостоятельно не стоит, так как вы не знаете, есть ли у вас дефицит, а они могут при переизбытке негативно сказаться на здоровье.
Передозировки инозитола не описаны. Это связано с тем, что вещество растворимо в воде и его избыток выводится почками, но это совершенно не значит, что можно принимать его бесконтрольно.
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